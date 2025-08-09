Santa "B" fue más efectivo y se quedó con el clásico platense de hockey femenino

Santa Bárbara "B" se adueñó del clásico platense de hockey femenino al derrotar a su par de Universitario "A" 4 a 2 por la décima sexta fecha del torneo Metropolitano de la Primera C1, que marcó la reanudación del certamen después de un impasse de dos semanas.

Los goles del partido, que se jugó en cancha de Santa, fueron marcados por Angelina Caimi (2), Martina Montenegro y Amparo Sánchez para el equipo local; mientras que Oriana Carnevali anotó para la "U".

Con esta victoria Santa Bárbara "B" emparejó la posición en la tabla de la Primera C1 a Universitario "A", ya que ahora ambos equipos suman 21 unidades. A todo esto, Hurling saltó a la punta del torneo con la victoria sobre Mitre 1 a 0 y la caída de visitante por el mismo marcador de San Martín frente a Ciudad de Buenos Aires "C".

De esta manera, Santa arrastra cinco partidos sin perder, ya que venía precedido de dos triunfos (L. Banade: 2-1 y V. Mitre: 2-0) y otros dos empates (L. Quilmes"B": 2-2 y L. Ciudad de Buenos Aires "B": 1-1).

Próxima fecha: V. SAG de Lomas de Zamora.

Por el contrario, la "U" suma cuatro sin poder ganar, debido a que llegaba al clásico con dos empates (V. Quilmes "B": 1-1 y L. Ciudad de Buenos Aires "C": 2-2) y una caída (V. Monte Grande: 2-1).

Próxima fecha: L. Hurling.

En lo que respecta al clásico de Intermedia también tuvo como ganador a Santa Bárbara "B", ya que se impuso a Universitario "A" por la mínima diferencia 1 a 0. El único tanto del partido fue conquistado por Sofía Cessario. Con esta victoria, el conjunto verdinegro sigue entre los primeros lugares al ubicarse en la segunda colocación con la misma cantidad de puntos que San Martín: 38; mientras que Hurling sigue firme en la punta con 41 unidades.

En la Primera División del Metro de Damas, Santa Bárbara "A" reafirmó la levantada que había insinuado antes del parate del torneo, ya que venció como visitante a GEBA "A" 2 a 0 con goles que fueron marcados por Majo Granatto -el primer tanto de la Leona desde su regreso al club- y Josefina Esnaola, la máxima artillera del equipo de Gonnet con 9 conquistas; mientras que también fue de la partida Vicky Granatto.

El conjunto tricolor, dirigido técnicamente por Pablo Javier Moreira, había arrancado la segunda rueda del torneo principal con un empate (V. Ciudad de Buenos Aires: 1-1) y un éxito (L. San Lorenzo de Almagro: 4-1).

La fecha del torneo de Primera División se completó con los siguientes marcadores: San Lorenzo de Almagro 0, San Fernando "A" 0; Italiano 0, Lomas 1; Banco Provincia "A" 1, Ferro Carril Oeste 2; Banco Nación 1, Quilmes 1 y River Plate 1, St Catherine 's 2. La jornada se completará mañana con el cotejo entre Ciudad de Buenos Aires "A" y Arquitectura, a partir de las 13, en la cancha del Parque Olímpico de Buenos Aires y con la televisación de Disney Plus Premium.

Las posiciones quedaron con GEBA "A" 34 puntos, River Plate 33, Lomas 27, San Fernando "A" 27, Italiano 26, St Catherine's 23, Banco Provincia "A" 21, Arquitectura 20, Ciudad de Buenos Aires "A" 19, Santa Bárbara 17, Banco Nación 17, San Lorenzo de Almagro 16, Quilmes "A" 16 y Ferro Carril Oeste 11.

En lo que tiene que ver con la próxima estará compuesta con estos cruces; Arquitectura vs St Catherine's, Quilmes vs River Plate; Ferro Carril Oeste vs Banco Nación, Lomas vs Banco Provincia "A"; San Fernando "A" vs GEBA "A" y Ciudad de Buenos Aires cs San Lorenzo de Almagro. En lo que respecta al televisado será el juego que protagonizarán Santa Bárbara "A" vs Italiano.

Intermedia: GEBA "A" 5-1 (María Vilchez). Quinta: Santa Bárbara "A" 2-0 (Pilar Alayes y María Paz Sorarrain).

Foto: Roberto Acosta

Sin lugar a dudas uno de los hechos más trascendentales de la jornada fue en que se jugó el primer partido en la cancha sintética de Universitario, en Gonnet (foto). En tal sentido, el equipo B de la "U" terminó igualando con Banco Provincia "B" 1 a 1. En el encuentro, que correspondió a la Primera D1, el tanto del conjunto local fue señalado por Julieta Aicardi.

Con este empate la "U" sumó tercera presentación sin ganar, ya que llegaba a este cotejo con dos derrotas consecutivas (L. Olivos "B" 2-1 y V. San Albano: 4-0).

Próxima fecha: V. River Plate "B".

Intermedia: Banco Provincia "B" 3-1 (Delfina Carnevale).

Quinta: Universitario "B" 2-1 (María Delfina Rezzonico y Paloma Ferroni).

A continuación se detallan el resto de los resultados de los equipos platenses en la diferentes categorías:

Primera B

San Luis "A" 1 (Camila Roberti Merlo), CUBA 1.

Las Maristas suman dos partidos sin ganar, ya que en la fecha anterior habían perdido con V. Vélez (3-1). La única victoria tuvo lugar en el inicio de la segunda ronda (L. CASI: 2-1).

Próxima fecha: V. SIC.

Intermedia: San Luis "A" 4-2 (Sofía Valentina Palazzi -2-, Sofía Roberti Merlo y Mercedes Rossi).

Quinta: San Luis "A" 2-0 (Milagros Piot e Isabella Condorelli).

Primera D1

Banfield 4, San Luis "B" 1 (Micaela Ive).

Las Maristas llegaban con cinco partidos sin ganar, ya que hay que sumarle tres derrotas consecutivas (V. Universitario "B": 3-0, V. SITAS: 4-2 y L. Campana BC: 2-1) y una igualdad (L. SIC "B": 1-1).

Próxima fecha: L. Deportivo Santa Bárbara "A".

Intermedia: Banfield 4-1 (Stefanía Schapiro).

Quinta: Banfield 7-0.

Primera D2

Berazategui 2, Estudiantes "A" 4 (Renata Carabás -2-, Mercedes Diotto y Erica Gimenez).

El Pincha alcanzó su tercer compromiso sin derrotas, ya que arrastraba una victoria (L. Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B": 2-1) y un empate (L. Camioneros: 1-1). Con este triunfo, el conjunto albirrojo suma 24 unidades.

Próxima fecha: L. Atlético Chascomús.

Intermedia: Estudiantes 3-1 (Micaela Biato -2- y Miranda Serrano).

Quinta: Berazategui 2-1 (Rebeca Barontini)

Atlético Chascomús 2, Universitario "C" 2 (Olivia Fanelli Addiechi -2-).

La "U" sumó el primer punto, ya que hasta aquí había perdido todos los partidos que jugó (15) en el actual certamen: L. Camioneros (4-1), V. Berazategui (3-0), L. Atlético Chascomús (4-2), V. San Martín "B" (5-0), L San Carlos (5-0), V. Miraflores Country (8-1), L. Porteño (2-1), L. Everton (5-0), V. Municipalidad de Vicente López "A" (5-0), L. Italiano (7-0), V. SIC "B" (3-0), L. Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" (6-1), V. Estudiantes (4-0), V. Camioneros (8-0) y L. Berazategui (1-0).

Próxima fecha: L. San Martín "B".

Intermedia: 0-0.

Quinta: Atlético Chascomús 3-0.

Miraflores Country 5, Everton 3 (Sofia Hansen Gutty -2-y Celeste Irisarri).

Las Decanas llevan ocho partidos sin ganar, ya que arrastraban dos empates (L Italiano "B": 2-2 y V. San Martín "B": 1-1) y cinco derrotas (L. Estudiantes "A": 2-0, V. Camioneros: 1-0, L. Berazategui: 4-1. V. Atlético Chascomús: 4-1 y L. San Carlos: 3-0).

Próxima fecha: L. Porteño.

Intermedia: Everton 4-0 (Giuliana Conti -2-, Priscila Mailen Lanfredi y Lourdes Rocío Dalinger).

Quinta: 0-0.

Primera D3

Regatas Avellaneda "B" 1, Gimnasia "A" 1 (Guillermina Agudo Porras).

Las Lobizonas suman cuatro sin ganar, ya que tenían dos empates (L. Deportivo Francesa: 1-1 y L. St. Brendans: 1-1) y una caída (L. San Andrés: 2-1).

Próxima fecha: L. Quilmes High School.

Intermedia: 0-0.

Quinta: Regatas Avellaneda "B"1-0.

Primera D4

Huracán 1, Santa Bárbara "D" 3 (Justina Vázquez, Valentina Garganta y Emilia Pena).

Santa arrastra siete sin ganar, ya que llegaba a este partido con cuatro empates (L. DAOM: 1-1, L. San Marcos: 1-1, V. CASI "B": 2-2 y L. Almafuerte: 1-1) y otras tres caídas (V. Old Georgian: 3 a 1, L. Pucará "B": 3 a 2 y V. GEBA "C": 3 a 0).

Próxima fecha: L. Universidad de Buenos Aires.

Intermedia: 1-1 (Dolores Morgante).

Quinta: Huracán 6-0.

Primera E1

Santa Bárbara "C" 3 (Marina Pulido Herrera -2- y Lola Vázquez), Regatas Bella Vista "B" 0.

Santa lleva cuatro sin perder, ya que arrastraba una victoria (L. Monte Grande "B": 3-0) y dos empates (L. Quilmes "C": 0-0 y V. Racing Club: 1-1).

Próxima fecha: V. Champagnat "B".

Intermedia: 1-0 (Delfina Quarleri Gil).

Quinta: 1-1 (Pilar Eiras).

Primera E2

San Patricio "B" 3, Santa Bárbara "F" 0.

Santa arrastra tres sin ganar, ya que a este caída hay que sumarle un empate (V. Arquitectura "C": 1-1) y otra derrota (L. Asociación del Sur: 2-0)

Próxima fecha: L. Estudiantes "B"

Intermedia: San Patricio "B" 6-2 (Pilar Gómez García y Abril Agustina Taus).

Quinta: 1-1 (Pilar Marinoni).

Estudiantes "B" 0, Los Andes 0.

El Pincha suma dos presentaciones sin derrotas, ya que venía de superar como visitante a SAG de Los Polvorines (1-0).

Próxima fecha: V. Santa Bárbara "F".

Intermedia: Los Andes 2-0.

Quinta: Los Andes 2-1 (Alma Magalí Sarubilo).

Primera F1

Santa Bárbara "E" 3 (Catalina Tufare -2- y Renata García Boccoli), Banade "B" 1.

Santa cortó una racha de cinco partidos sin ganar, ya que arrastra tres empates (V. Racing Club: 3-3, V. Liceo Militar "B": 2- 2 y L. Comunicaciones: 0 a 0) y dos caídas (SITAS "B": 2-0 y V. Almafuerte "B": 4-0).

Próxima fecha: V. Pueyrredón "B".

Intermedia: Banade "B" 2-1 (Teresa Bernal).

Quinta: Banade "B" 5-0.

Primera F4

San Luis "C" 0, Deportivo Santa Bárbara "B" 0. Se jugó en cancha de Everton. Las Maristas llevan tres partidos sin perder, ya que tenían un triunfo (V. CASI "D": 2-1) y una igualdad (L. Club JM: 2-2).

Próxima fecha: V. Boca Juniors.

Intermedia: San Luis "C" 3-0 (Agustina Ibarguren -2- y Stefanía Ive).

Quinta: Deportivo Santa Bárbara "B" 4-1 (Helena Hitters)

Universitario "D" 1 (Serena Chechele), GEBA "D" 1.

La "U" lleva cuatro sin perder, ya que contaba con dos triunfos (L. San Luis "C": 2-1 y V. Asociación Coronel Brandsen: 1-0) y otro empate (L. Banco Hipotecario "B": 0-0).

Próxima fecha: V. Club JM.

Intermedia: GEBA "D" 1-0.

Quinta: Universitario "D" 1-0 (Emma Randrup).

CUBA "D" 5, Asociación Coronel Brandsen 1 (Justina Oregón).

El Coronel todavía no ha podido ganar en el certamen, ya que previamente sumó apenas un empate (L. San Martín "D": 1-1) y sufrió catorce caídas (L. AACF de Quilmes "B": 5-0, V. Universitario "D": 5-0, L. CUBA "B": 3-2, V. Gimnasia "B": 4-0, L. Banco Hipotecario: 3-0, V. GEBA "D": 2-1, V. CASI "D": 2-0, L. Deportivo Santa Bárbara "B": 3-0, V. Boca Juniors "A": 8-0, San Luis "C": 3-0, V. Lomas "C": 7-0, L. Club JM: 5-0, V. AACF Quilmes "B": 3-0 y L. Universitario "D": 1-0).

Próxima fecha: L. Gimnasia "B".

Intermedia: CUBA "C" 2-1(Jennifer Jacqueline Da Silva).

Quinta: Asociación Coronel Brandsen 4-1 (Milagros Barbera -2-, Bianca Rossetti y Luisiana Anolles Martínez).

Gimnasia "B" 1 (Luciana Candela Mena), Banco Hipotecario "B" 1.

Las Lobizonas llegaban a este encuentro con tres victorias consecutivas: V. Universitario "D" (2-0), V. CUBA "D" (4-1) y V. San Martín "D" (3-0).

Próxima fecha: V. Asociación Coronel Brandsen.

Intermedia: 2-2 (Jimena Soledad Lazarte y Guadalupe Scilingo).

Quinta: 2-2 (Delfina Olindi y Violeta Calvo).



JUEGAN LOS CABALLEROS

A todo esto, mañana también se pondrá en marcha el torneo Metropolitano masculino. En lo que respecta a la Primera División, Universitario buscará su cuarta victoria consecutiva, cuando esta tarde, desde las 16, reciba a Ducilo, en su nueva cancha de agua de Gonnet por uno de los partidos de la décimo sexta fecha (tercera de las revanchas) de dicho certamen de la máxima categoría.

La "U" cerró de gran forma su actuación antes del impasse del torneo, ya que superó: L San Fernando "B" (2-0), L. Banfield (6-2) y V. Hurling (4-1), que le permitieron salir del fondo de la tabla de posiciones.

La jornada se completará con los siguientes cruces: Ciudad de Buenos Aires "A" vs GEBA "A", San Fernando "A" vs Hurling, Banco Provincia "A" vs Banfield, Banade vs San Fernando "B", en la cancha del Parque Olímpico de Buenos Aires (televisados, desde las 15, por Disney Plus Premium), San Martìn vs Lomas y Mitre vs Quilmes "A".

En lo que la posiciones están con San Fernando "A" 37 puntos, Mitre 31, Ciudad de Buenos Aires 31, GEBA "A" 28, Banco Provincia "A" 28, San Martín 23, Ducilo 23, Lomas 21, Quilmes "A" 20, Universitario 17, Hurling 17, San Fernando "B" 10, Banade 8 y Banfield 3.

Por la Copa Plata de la Primera B de Caballeros se estará jugando el duelo platense entre Estudiantes y Santa Bárbara "B", en la cancha del Country Club de City Bell. Por la Primera C2, Gimnasia tendrá fecha libre.

En tanto por el Metro Damas Domingo. Zona A: Olivos B vs Santa Bárbara "G" y Los Matreros vs Estudiantes "C". Zona B: Círculo Hebreo vs Albatros y CASA de Padua vs Universitario "E".