Estuvo preso 17 años, salió en libertad y quedó detenido por robar un comercio en La Plata 

Un violento robo a una dietética ocurrió en las últimas horas en pleno centro de La Plata y terminó con la detención de un hombre de 54 años con un extenso prontuario delictivo, que incluso había recuperado la libertad hace poco más de un año tras cumplir 17 años de prisión por un homicidio en ocasión de robo.

El hecho ocurrió ayer viernes 8 de agosto en Quokka, un comercio de calle 61 entre 4 y 5. Según el relato de la víctima, de 32 años, el asaltante ingresó armado, la golpeó, la ató y se apoderó de la recaudación. Rápidamente, con las características aportadas, oficiales de la Policía Motorizada y del Grupo Táctico Operativo montaron un operativo cerrojo y lograron detener al implicado a pocas cuadras, en la intersección de 4 y 40.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el detenido fue identificado, tenía domicilio en Florencio Varela, portaba un arma de utilería y tenía en su poder $180.000 en efectivo, un anillo de oro, tres celulares, un cordón negro, un gorro rojo y un barbijo negro, elementos que habían sido robados del local.

Al ser identificado en la comisaría, se comprobó que el imputado posee un pedido de captura desde octubre de 2023 por robo agravado con uso de arma de fuego no apta para el disparo, con intervención de la UFI N° 1 de Berazategui. Su prontuario incluye causas por homicidio en ocasión de robo, tenencia ilegal de arma de guerra, falsificación de documentos, narcotráfico y múltiples robos cometidos desde 2002.

Por último, ahora interviene ahora la Fiscalía N° 17 de La Plata a cargo de Eugenia Di Lorenzo, que avaló el operativo policial y dispuso que el detenido sea trasladado este sábado a primera hora para declarar.