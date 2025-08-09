VIDEO.- Tiros y corridas en el corazón de Nueva York: adolescente abrió fuego en el Times Square y hay varios heridos

Kicillof calificó de "delirio cósmico" los anuncios de Milei por cadena nacional
🚨 🇺🇸 | URGENTE: Tres personas resultaron heridas en un tiroteo en Times Square, Nueva York, según Associated Press, citando a la policía. Una persona está detenida y siendo interrogada, pero aún no se han presentado cargos. pic.twitter.com/TdP4ysyodr— Tendencias Argentina (@infonow_1) August 9, 2025
Tres personas resultaron heridas este sábado durante un tiroteo en Times Square, en la ciudad de Nueva York, EEUU. El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que el incidente ocurrió a la 1:20 de la madrugada, provocando pánico entre los transeúntes que se encontraban en la zona.
Un adolescente de 17 años fue detenido en el lugar y permanece bajo interrogatorio, aunque, debido a su edad, su nombre no fue revelado. La policía recuperó el arma utilizada y, hasta el momento, no se han presentado cargos en su contra. Las autoridades confirmaron que los tres heridos fueron trasladados al Hospital Bellevue y sus lesiones no ponen en peligro sus vidas.
El incidente tuvo lugar en la intersección de la Calle 44 y la Séptima Avenida, una zona muy concurrida por turistas. Un video difundido en redes sociales mostró a la multitud huyendo mientras los agentes de policía rodeaban un automóvil y asistían a los heridos que se encontraban en el suelo. El tiroteo generó un despliegue policial masivo para controlar la situación y asistir a las víctimas.
Este hecho se produce en un contexto en el que la ciudad ha registrado una disminución histórica de la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, Nueva York había reportado la menor cantidad de tiroteos en décadas, con un descenso del 23% en comparación con el año anterior.
La policía de Nueva York había destacado a principios de mes que la reducción de la violencia era resultado de "una labor policial precisa, esfuerzo incansable y nuestros oficiales dedicados".
El tiroteo en Times Square se sumó a otro incidente reciente, ocurrido el 30 de julio, cuando un hombre armado asesinó a cuatro personas en un rascacielos de Manhattan antes de quitarse la vida.
Según la organización Gun Violence Archive, en lo que va del año se han registrado 254 tiroteos masivos en Estados Unidos.
