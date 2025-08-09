"Puente chino" y "cachiporra en las partes íntimas": tenebrosos detalles de las torturas en la Comisaría de Punta Lara

Paritas bonaerenses: tras el rechazo de estales y docentes, ¿habrá nueva oferta de Provincia a los gremios?
Paritas bonaerenses: tras el rechazo de estales y docentes, ¿habrá nueva oferta de Provincia a los gremios?
Ayer hubo dos policías detenidos.
La Justicia de La Plata ordenó, como se publicó en EL DIA, nuevas detenciones en el marco de la investigación por presuntas torturas y apremios ilegales cometidos contra detenidos alojados en la Comisaría Segunda de Ensenada, en Punta Lara.
Según determinó el expediente judicial, el 21 de octubre de 2024, tres efectivos de esa seccional —junto a otros agentes aún no identificados, entre ellos altos mandos del Comando de Patrulla local— desplegaron una serie de conductas violentas contra internos que reclamaban mejores condiciones de alojamiento.
El fiscal Gonzalo Petit Bosnic, a cargo de la causa, imputó a la titular de la comisaría, a su segundo jefe y al oficial a cargo del control de calabozos. Los acusó de abusar de su posición de poder frente a personas privadas de su libertad, en un contexto que la Justicia calificó de “vulnerabilidad extrema”.
"Puente chino", "tonfa en las partes íntimas" y amenazas sexuales
La investigación detalla que los detenidos fueron agredidos con disparos de escopeta con postas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a alta presión a corta distancia, en medio de la oscuridad, ya que previamente se les había cortado la luz. Posteriormente, se les obligó a pasar por un “puente chino” donde recibieron golpes de puño, patadas y ataques con elementos policiales.
El relato judicial agrega que las víctimas fueron desnudadas, esposadas con precintos por la espalda y obligadas a permanecer boca abajo, uno encima del otro, mientras continuaban los abusos hasta el amanecer. Entre los actos denunciados figuran amenazas y agresiones de connotación sexual.
Además, los efectivos habrían confeccionado un acta con declaraciones falsas para justificar las lesiones, alegando que los internos poseían armas caseras, intentaban fugarse y habían protagonizado una pelea entre ellos.
Por estos hechos, el juez de garantías Eduardo Silva Pelossi avaló el pedido del fiscal y ordenó la detención de dos nuevos acusados: Oscar Fabián Castillo y Sergio Aguilar. Ambos enfrentan cargos por el delito de tortura, contemplado en el artículo 144 ter del Código Penal, y falsedad ideológica de documento público.
