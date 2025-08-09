Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso

Bomberos de Berisso acudieron al trágico incendio / EL DIA

La trágica muerte de un matrimonio de jubilados, en medio de un incendio que los habría sorprendido durmiendo la siesta, causó gran conmoción en un sector de Berisso.

El hecho tuvo lugar ayer, cerca de las tres de la tarde, en una vivienda situada sobre la calle 12 entre 149 y 150, en el barrio Villa Paula.

De acuerdo a fuentes de seguridad, cuando irrumpieron los bomberos en la finca, encontraron a los cuerpos semicarbonizados relativamente cerca, uno arriba de la cama y el otro caído a un costado.

En el marco de las conjeturas previas a conocerse los resultados de los peritajes, que ya están en pleno desarrollo, se presume que las llamas sorprendieron a las víctimas en pleno descanso.

Fueron los vecinos que observaron salir humo de la construcción y como nadie respondía a los gritos y llamados, en medio de una tensión creciente, empezaron las comunicaciones a la línea de emergencias 911.

Enseguida llegaron dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de esa ciudad, a los que se sumaron policías e inspectores municipales, que se encargaron del control del perímetro lindero a la escena.

Por protocolo, se estableció un cordón para permitir el libre desplazamiento de los brigadistas y equipos hidrantes.

En el reporte oficial se identificó a los fallecidos como Gerónima Alegre (76) y Florentino Fernández (85).

Con la terrible noticia, varios familiares se acercaron a la propiedad siniestrada y quedaron en shock.

Según voceros, simplemente pudieron aportar los nombres de ambos jubilados y, no mucho más, porque les costaba soltar palabra por la angustia.

En medio de ese dolor, ahora es tiempo de los análisis técnicos para saber concretamente qué desencadenó el foco ígneo.

También se aguarda el resultado de la autopsia en la que los forenses indicarán las razones del deceso.

A la luz de las imágenes que trascendieron de la casa incendiada, los mayores daños quedaron circunscriptos a la habitación matrimonial, por lo que se especula que la pareja estaba utilizando algún sistema para calefaccionar el ambiente.

Un cortocircuito, una prenda de vestir o algún otro elemento de alta combustión en contacto con el fuego, figuran entre las hipótesis más firmes.

En la causa, caratulada como “incendio y otros estragos”, tomó intervención la fiscalía N° 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

Será entonces la titular de esa dependencia judicial la encargada de ordenar la entrega de los cuerpos de los jubilados a sus familiares, una vez finalizada la intervención de los médicos legistas.

Tanto Gerónima como Florentino eran muy queridos en el barrio y esa razón puede explicar las drámaticas escenas vividas, con llantos desconsolados y abrazos que se hicieron eternos.

Quedaron las preguntas, los por qué de esta tragedia y faltan las respuestas, que en nada mitigarán el impacto de sus pérdidas.