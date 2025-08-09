Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Schiaretti-Randazzo, una sociedad que sigue con Provincias Unidas
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
Nicoletti encabezó la presentación de los candidatos de Somos
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes
Plaza Moreno, epicentro del espectáculo: folclore y atracciones para chicos
Almuerzo: 116º Aniversario de la “Sociedad Cultural lituana Nemunas”
Está abierta la convocatoria para el certamen del cuento corto gauchesco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las causas del siniestro aún no se conocen. Se cree que las llamas sorprendieron a la pareja cuando estaba durmiendo la siesta. La mujer tenía 76 años y su esposo 85
La trágica muerte de un matrimonio de jubilados, en medio de un incendio que los habría sorprendido durmiendo la siesta, causó gran conmoción en un sector de Berisso.
El hecho tuvo lugar ayer, cerca de las tres de la tarde, en una vivienda situada sobre la calle 12 entre 149 y 150, en el barrio Villa Paula.
De acuerdo a fuentes de seguridad, cuando irrumpieron los bomberos en la finca, encontraron a los cuerpos semicarbonizados relativamente cerca, uno arriba de la cama y el otro caído a un costado.
En el marco de las conjeturas previas a conocerse los resultados de los peritajes, que ya están en pleno desarrollo, se presume que las llamas sorprendieron a las víctimas en pleno descanso.
Fueron los vecinos que observaron salir humo de la construcción y como nadie respondía a los gritos y llamados, en medio de una tensión creciente, empezaron las comunicaciones a la línea de emergencias 911.
Enseguida llegaron dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de esa ciudad, a los que se sumaron policías e inspectores municipales, que se encargaron del control del perímetro lindero a la escena.
LE PUEDE INTERESAR
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
LE PUEDE INTERESAR
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Por protocolo, se estableció un cordón para permitir el libre desplazamiento de los brigadistas y equipos hidrantes.
En el reporte oficial se identificó a los fallecidos como Gerónima Alegre (76) y Florentino Fernández (85).
Con la terrible noticia, varios familiares se acercaron a la propiedad siniestrada y quedaron en shock.
Según voceros, simplemente pudieron aportar los nombres de ambos jubilados y, no mucho más, porque les costaba soltar palabra por la angustia.
En medio de ese dolor, ahora es tiempo de los análisis técnicos para saber concretamente qué desencadenó el foco ígneo.
También se aguarda el resultado de la autopsia en la que los forenses indicarán las razones del deceso.
A la luz de las imágenes que trascendieron de la casa incendiada, los mayores daños quedaron circunscriptos a la habitación matrimonial, por lo que se especula que la pareja estaba utilizando algún sistema para calefaccionar el ambiente.
Un cortocircuito, una prenda de vestir o algún otro elemento de alta combustión en contacto con el fuego, figuran entre las hipótesis más firmes.
En la causa, caratulada como “incendio y otros estragos”, tomó intervención la fiscalía N° 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.
Será entonces la titular de esa dependencia judicial la encargada de ordenar la entrega de los cuerpos de los jubilados a sus familiares, una vez finalizada la intervención de los médicos legistas.
Tanto Gerónima como Florentino eran muy queridos en el barrio y esa razón puede explicar las drámaticas escenas vividas, con llantos desconsolados y abrazos que se hicieron eternos.
Quedaron las preguntas, los por qué de esta tragedia y faltan las respuestas, que en nada mitigarán el impacto de sus pérdidas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí