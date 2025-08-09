Explotación sexual en "privados" de La Plata: quedaron detenida "La Clona" y dos cómplices

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las tres mujeres implicadas en una causa por explotación sexual en la ciudad de La Plata quedaron detenidas, luego del pedido del fiscal Juan Menucci (UFI 5) ante el Juez de Garantías Guillermo Atencio, a cargo del Juzgado 1.
Los dos funcionarios judiciales que intervienen en la causa, coincidieron al valorar los elementos de prueba que oficiales de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense habían presentado en el expediente.
Las tres acusadas habían sido denunciadas por una de sus víctimas en el mes de mayo: “Fui explotada sexualmente y obligada a tener sexo con cinco hombres a la vez, parte del dinero que recibía tenía que ser entregado a la cabecilla de la banda”, explicó una de las jóvenes que fue rescatada.
Oficiales de Delitos Complejos detuvieron a las tres imputadas: P.J.M. fue detenida en Melchor Romero tras un allanamiento realizado en 526 y 155; A.E.M., alias “La Clona”, (Cabecilla de la banda), fue arrestada en 24 entre 62 y 63 y A.M.C. fue apresada también en Melchor Romero sobre 526 y 161.
El fiscal Menucci les imputó cargos por “Explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima”.
Entre las pruebas que hay en la causa, los investigadores llevaron a cabo tareas de inteligencia y de vigilancia encubierta en las inmediaciones de uno de los inmuebles en donde las víctimas eran explotadas.
En total fueron rescatadas cinco víctimas y serán claves sus declaraciones testimoniales para el caso: “La pericia a los celulares también será importante para recabar pruebas y terminar de esclarecer el funcionamiento de la red de trata, no descartamos a más cómplices”, agregó un vocero judicial ante la consulta de este medio.
