Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Deportes |La bombonera estará al rojo vivo

Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing

El clásico, que comenzará a las 16:30, servirá para calmar las aguas tras varias semanas de turbulencias y en la continuidad de Russo

Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing

miguel merentiel y leandro paredes, titulares esta TARDE ante racing

9 de Agosto de 2025 | 04:34
Edición impresa

Boca, con toda su crisis acuesta, y con la necesidad de calmar las aguas, afrontará esta tarde un compromiso de suma exigencia para sus aspiraciones de volver al triunfo, cuando reciba en La Bombonera a Racing, en un partido que le dará continuidad a la cuarta fecha del Clausura de la Liga Profesional y que será clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo al frente del euqipo.

El clásico entre el Xeneize y la Academia comenzará a las 16:30 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que se podrá ver a través de ESPN Premium.

Boca llega a este partido en un flojísimo momento deportivo, ya que arrastra 11 partidos sin ganar, la peor racha de su historia.

Y también en lo institucional, ya que en el transcurso de esta semana, el presidente Juan Román Riquelme disolvió el Consejo de Fútbol, mostrándole tarjeta roja a dos de sus laderos: Alfredo cascini y Mauricio Serna.

El único que quedó con vida de esta triología es el Chelo Marcelo Delgado, quien podría convertirse en Secretario Técnico.

Esta situación de desconcierto y de inestabilidad institucional, pone en jaque la continuidad de Miguelc Angel Russo, quien necesita que sus dirigidos muestren una versión diferente a la de los últimos encuentros y consigan un buen resultado ante el Racing de Gustavo Costas, y que viene de abrochar nada menos que el pase de Marcos Rojo, que se fue de Boca peleado con el entrenador y sin chances de poder jugar hasta diciembre.

LE PUEDE INTERESAR

Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River

LE PUEDE INTERESAR

Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo

En busca de cambiar la imagen de un Boca en crisis, Miguelo planea meter mucha mano en el equipo. Sin respuestas desde su llegada, Russo intentará encontrarle la vuelta a la formación modificando varios nombres y también el esquema en La Bombonera.

De acuerdo a lo que ensayó el cuerpo técnico en la semana, el Xeneize, que viene de perder dos partidos al hilo (Huracán y Atlético Tucumán, en la Copa Argentina), tendrá variantes en todas sus líneas en relación a los que jugaron en Parque Patricios.

El primero en perder su lugar, de atrás hacia delante, sería Luis Advíncula. Juan Barinaga ganó terreno en los últimos días y se impondría en la lucha para ocupar el lateral derecho.

En el medio se mantendrán Leandro Paredes y Milton Delgado, pero el tercer componente ya no será Tomás Belmonte, lesionado, sino que cambiará el esquema a un 4-2-3-1.

¿Y arriba? La gran novedad en la formación de Boca: no jugaría de titular Edinson Cavani, en deuda futbolística y ya sin crédito con Russo, y habría tres puntas (4-3-3) detrás de Miguel Merentiel como única referencia de área.

Malcom Braida, en tanto, tiene la pole position para ser el extremo por derecha, en el medio del tridente seguiría Alan Velasco, que si bien en la práctica fue suplente luego en el táctico formó parte de la formación titular, y por izquierda Brian Aguirre.

RACING PRESENTARÍA UN MIX

Racing, por su parte, viene de golear 3-0 a Deportivo Riestra para meterse por primera vez en 10 años en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, el equipo conducido por Gustavo Costas tuvo un flojo comienzo en el Torneo Clausura, sumando solo tres puntos producto de las derrotas como local ante Barracas Central y Estudiantes, y el triunfo en condición de visitante frente a Belgrano de Córdoba.

Para este encuentro, que también será clave para sus aspiraciones en el campeonato, Costas pondría un mix entre jugadores que suelen ser titulares y algunos suplentes, ya que solo tres días después tendrán el partido clave ante Peñarol, en Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Libertadores.

Más allá del deseo de Gabriel Arias (quien se recupera de una lesión) Facundo Cambeses se mantendría en el arco. Pardo, reciente incorporación o Colombo, es una de las dudas; las otras dos son Richard Sánchez o Martín Barrios y Ramiro Degregorio o Duván Vergara.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
+ Leidas

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más

Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo

Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

Suben las tasas y pagan hasta 40% por plazo fijo

Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha
Últimas noticias de Deportes

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River

Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo
Policiales
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo
Dos policías detenidos por un “puente chino”
La Ciudad
Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros
Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes
Siguen las quejas por la reducción del Roca
Espectáculos
“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi
Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados
Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”
Vuelve Pity y hay polémica: tocará para 50 mil personas en Vélez
Recomendados para ver “on demand”
Política y Economía
Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo
La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Suben las tasas y pagan hasta 40% por plazo fijo
“Hizo una cadena sólo para hacer campaña”
Crece la polémica por cambios en lugares de votación en La Matanza

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla