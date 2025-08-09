Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing

Boca, con toda su crisis acuesta, y con la necesidad de calmar las aguas, afrontará esta tarde un compromiso de suma exigencia para sus aspiraciones de volver al triunfo, cuando reciba en La Bombonera a Racing, en un partido que le dará continuidad a la cuarta fecha del Clausura de la Liga Profesional y que será clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo al frente del euqipo.

El clásico entre el Xeneize y la Academia comenzará a las 16:30 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que se podrá ver a través de ESPN Premium.

Boca llega a este partido en un flojísimo momento deportivo, ya que arrastra 11 partidos sin ganar, la peor racha de su historia.

Y también en lo institucional, ya que en el transcurso de esta semana, el presidente Juan Román Riquelme disolvió el Consejo de Fútbol, mostrándole tarjeta roja a dos de sus laderos: Alfredo cascini y Mauricio Serna.

El único que quedó con vida de esta triología es el Chelo Marcelo Delgado, quien podría convertirse en Secretario Técnico.

Esta situación de desconcierto y de inestabilidad institucional, pone en jaque la continuidad de Miguelc Angel Russo, quien necesita que sus dirigidos muestren una versión diferente a la de los últimos encuentros y consigan un buen resultado ante el Racing de Gustavo Costas, y que viene de abrochar nada menos que el pase de Marcos Rojo, que se fue de Boca peleado con el entrenador y sin chances de poder jugar hasta diciembre.

En busca de cambiar la imagen de un Boca en crisis, Miguelo planea meter mucha mano en el equipo. Sin respuestas desde su llegada, Russo intentará encontrarle la vuelta a la formación modificando varios nombres y también el esquema en La Bombonera.

De acuerdo a lo que ensayó el cuerpo técnico en la semana, el Xeneize, que viene de perder dos partidos al hilo (Huracán y Atlético Tucumán, en la Copa Argentina), tendrá variantes en todas sus líneas en relación a los que jugaron en Parque Patricios.

El primero en perder su lugar, de atrás hacia delante, sería Luis Advíncula. Juan Barinaga ganó terreno en los últimos días y se impondría en la lucha para ocupar el lateral derecho.

En el medio se mantendrán Leandro Paredes y Milton Delgado, pero el tercer componente ya no será Tomás Belmonte, lesionado, sino que cambiará el esquema a un 4-2-3-1.

¿Y arriba? La gran novedad en la formación de Boca: no jugaría de titular Edinson Cavani, en deuda futbolística y ya sin crédito con Russo, y habría tres puntas (4-3-3) detrás de Miguel Merentiel como única referencia de área.

Malcom Braida, en tanto, tiene la pole position para ser el extremo por derecha, en el medio del tridente seguiría Alan Velasco, que si bien en la práctica fue suplente luego en el táctico formó parte de la formación titular, y por izquierda Brian Aguirre.

RACING PRESENTARÍA UN MIX

Racing, por su parte, viene de golear 3-0 a Deportivo Riestra para meterse por primera vez en 10 años en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, el equipo conducido por Gustavo Costas tuvo un flojo comienzo en el Torneo Clausura, sumando solo tres puntos producto de las derrotas como local ante Barracas Central y Estudiantes, y el triunfo en condición de visitante frente a Belgrano de Córdoba.

Para este encuentro, que también será clave para sus aspiraciones en el campeonato, Costas pondría un mix entre jugadores que suelen ser titulares y algunos suplentes, ya que solo tres días después tendrán el partido clave ante Peñarol, en Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Libertadores.

Más allá del deseo de Gabriel Arias (quien se recupera de una lesión) Facundo Cambeses se mantendría en el arco. Pardo, reciente incorporación o Colombo, es una de las dudas; las otras dos son Richard Sánchez o Martín Barrios y Ramiro Degregorio o Duván Vergara.