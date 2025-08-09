Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"

Graciela Alfano arremetió contra Susana Giménez, la trató de “vieja de mierda”, sostuvo que le da “vergüenza que sea argentina” y señaló que la diva de los teléfonos cometió “un acto de violencia” en su contra, tras el primer desplante en donde la conductora hizo su descargo contra Grace.

En principio, Alfano se desligó del conflicto del tapado que lució María Julia Oliván: “Da la sensación de que yo mentí y que la señora Giménez tiene razón. No mentí en nada. Esto a la señora Giménez no le da derecho a insultarme, denigrar y decirme cosas tremendas de la nada porque nadie la nombró”.

“Esto es un hecho de violencia y le pongo un límite. Que el tapado sea de quien corno fuera, no me importa un corno. Somos dos taradas hablando de una prenda. No da ningún derecho porque nunca la nombré y de la nada me dijo cosas gravísimas”, añadió “Grace”.

A continuación, se dirigió directamente a su interlocutora: “Susana Giménez, la edad te pegó muy mal porque te convertiste en una señora mayor, como éstos viejos que se ponen irritables, se les sale la chaveta y dicen cualquier cosa. En este momento, me entero que 40 años fui tu fantasma. No sé por qué. Porque ¿por envidia? No tenés absolutamente nada”.

“La señora Giménez hoy, me parece una vieja de mierda, lo digo con todas las letras y lo voy a sostener porque es respeto a mí misma. Una mujer que además dijo que le daba vergüenza ser argentina. A mí me da vergüenza que ella sea argentina, que el país tenga una persona como ella”, cerró Alfano.