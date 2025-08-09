Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Espectáculos

Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"

Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"
9 de Agosto de 2025 | 13:25

Escuchar esta nota

Graciela Alfano arremetió contra Susana Giménez, la trató de “vieja de mierda”, sostuvo que le da “vergüenza que sea argentina” y señaló que la diva de los teléfonos cometió “un acto de violencia” en su contra, tras el primer desplante en donde la conductora hizo su descargo contra Grace.

En principio, Alfano se desligó del conflicto del tapado que lució María Julia Oliván: “Da la sensación de que yo mentí y que la señora Giménez tiene razón. No mentí en nada. Esto a la señora Giménez no le da derecho a insultarme, denigrar y decirme cosas tremendas de la nada porque nadie la nombró”.

“Esto es un hecho de violencia y le pongo un límite. Que el tapado sea de quien corno fuera, no me importa un corno. Somos dos taradas hablando de una prenda. No da ningún derecho porque nunca la nombré y de la nada me dijo cosas gravísimas”, añadió “Grace”.

A continuación, se dirigió directamente a su interlocutora: “Susana Giménez, la edad te pegó muy mal porque te convertiste en una señora mayor, como éstos viejos que se ponen irritables, se les sale la chaveta y dicen cualquier cosa. En este momento, me entero que 40 años fui tu fantasma. No sé por qué. Porque ¿por envidia? No tenés absolutamente nada”.

“La señora Giménez hoy, me parece una vieja de mierda, lo digo con todas las letras y lo voy a sostener porque es respeto a mí misma. Una mujer que además dijo que le daba vergüenza ser argentina. A mí me da vergüenza que ella sea argentina, que el país tenga una persona como ella”, cerró Alfano.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La agenda cultural para pasarla bien este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
+ Leidas

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar

VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más

Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto

Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo
Últimas noticias de Espectáculos

“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi

Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados

Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”

Vuelve Pity y hay polémica: tocará para 50 mil personas en Vélez
La Ciudad
Descontrol en la noche platense: una caravana de motos despertó a los vecinos y genera preocupación
Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este sábado 9 de agosto
Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto
Sábado helado en la Región con térmica bajo cero: ¿cómo sigue el tiempo el finde en La Plata?
Policiales
Estuvo preso 17 años, salió en libertad y quedó detenido por robar un comercio en La Plata 
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo
Deportes
El duro relato de la novia platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasaron en el Aeropuerto de Cancún
VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial
¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”
Información General
Contra el Alzheimer: destacan dos trabajos argentinos
Murió James Lovell, comandante del Apolo 13
“Frankenstein” ya causa 48% de los casos de Covid
Los números de la suerte del sábado 9 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Podrá verse desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla