Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Información General |Salud

Contra el Alzheimer: destacan dos trabajos argentinos

La Alzheimer´s Association de Estados Unidos otorgó un subsidio a dos investigaciones del Conicet que buscan posibles tratamientos contra ese trastorno

Contra el Alzheimer: destacan dos trabajos argentinos

El Alzheimer es un tipo de demencia que afecta a más de 30 millones de personas en el mundo/FreePick

9 de Agosto de 2025 | 02:31
Edición impresa

La Alzheimer´s Association, una fundación sin fines de lucro de Estados Unidos que subsidia investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas, otorgó un financiamiento para dos proyectos de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC, CONICET-UNC) que buscan posibles tratamientos contra el Alzheimer.

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que afecta a más de 30 millones de personas en el mundo y causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento de manera progresiva. Esta enfermedad aún no tiene cura.

“Todavía hay mucho por entender y descubrirse en torno a la enfermedad de Alzheimer”, asegura Anahí Bignante, una de las científicas del CIQUIBIC que obtuvo el financiamiento. Según explica, hasta el momento, se sabe que lo que provoca la muerte de las neuronas y el mal funcionamiento de las células del cerebro en general es la acumulación aberrante de una proteína pequeña llamada beta amiloide –conocida como Aβ- que activa la “fosforilación” y la acumulación anómala de otra proteína llamada tau. Estas dos proteínas anormalmente plegadas son las marcas patológicas que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer. El problema que aún no logra resolver la comunidad científica es por qué la proteína Aβ empieza a agregarse -deja de estar como una molécula única-, y se reúne formando agregados, estructuras más grandes, con un plegamiento anormal en el cerebro.

En este sentido, el grupo de Bignante describió hace algunos años, por primera vez, cuál es la vía de señalización, es decir, las reacciones químicas que se desencadenan dentro de las células activadas por el Aβ agregado, que se llaman “cascadas de señalización”, y causa efectos tóxicos en el cerebro. “Una vez que descubrimos esa vía, ahora estamos indagando cuáles serían las moléculas claves de esa cascada que generan los efectos tóxicos en las neuronas, para intentar bloquearlas. Estamos probando una droga que se llama galeína, para justamente inhibir esa cascada.”

Por su parte, el proyecto de Lucas J. Sosa, científico del CONICET del CIQUIBIC que también obtuvo financiamiento de la Alzheimer´s Association, se trata de estudiar las causas de la neurodegeneración precoz que sufren las personas con síndrome de Down: cómo actúa la proteína abeta y tau, que son los elementos clásicos descriptos en Alzheimer, en esos casos puntuales. Una investigación necesaria, teniendo en cuenta que las personas con síndrome de Down casi inevitablemente desarrollan la enfermedad de Alzhemier de manera precoz.

Sosa aspira a “conocer algunos de los mecanismos que dan lugar a la neurodegeneración precoz en el síndrome de Down, para intentar asociar la mayor expresión de la proteína APP presente en el síndrome de Down con un incremento e expansión de tau fosforilado, lo cual afectaría de manera precoz a las neuronas.

LE PUEDE INTERESAR

Murió James Lovell, comandante del Apolo 13

LE PUEDE INTERESAR

“Frankenstein” ya causa 48% de los casos de Covid

Conocer esta potencial nueva vía también sería de utilidad para explicar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y estrategias terapéuticas y futuros medicamentos para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta difícil enfermedad, la cual deshilacha el tejido de la memoria”, concluyó el científico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
+ Leidas

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo

Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

“Hizo una cadena sólo para hacer campaña”
Últimas noticias de Información General

Murió James Lovell, comandante del Apolo 13

“Frankenstein” ya causa 48% de los casos de Covid

Los números de la suerte del sábado 9 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Podrá verse desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente
Policiales
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo
Dos policías detenidos por un “puente chino”
La Ciudad
Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros
Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes
Siguen las quejas por la reducción del Roca
Deportes
“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”
Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha
Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing
Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River
Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo
Espectáculos
“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi
Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados
Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”
Vuelve Pity y hay polémica: tocará para 50 mil personas en Vélez
Recomendados para ver “on demand”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla