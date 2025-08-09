Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso se informó que, este sábado se realizó un operativo donde se compactaron 50 caños de escape secuestrados los últimos meses en esa ciudad.

El operativo forma parte del cumplimiento de la ordenanza municipal vigente que prohíbe la circulación en la vía pública de autos, motos o cuatriciclos que tengan incorporados escapes libres, modificados de fábrica o posean cualquier dispositivo que provoque las explosiones que se conocen como “cortes”.

Cabe recordar que la ordenanza promulgada en el año 2022, fue generada a partir de un trabajo impulsado por inspectores de Seguridad Vial, en conjunto con el Centro de Operaciones Municipales, el Juzgado de Faltas, el Concejo Deliberante y la fuerza policial.



En esta oportunidad, se concretó la destrucción de 50 caños que fueron secuestrados en el último tiempo, sumando un total de 649 (seiscientos cuarenta y nueve).