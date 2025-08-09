Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se probó el sistema de transmisión de datos para las elecciones bonaerenses

9 de Agosto de 2025 | 20:12

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó hoy una prueba del sistema de transmisión y recepción de datos para las próximas elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Esta prueba forma parte de las instancias preparatorias al simulacro general previsto para el sábado 23 de agosto, en el que participarán autoridades con competencia electoral y fiscales de las agrupaciones políticas que intervienen en los comicios.

La actividad se desarrolló en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su Sede Operativa Central, ubicada en Monte Grande, municipio de Esteban Echeverría. Estuvo presente el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, junto a otras autoridades electorales.

El objetivo de esta instancia fue dar inicio a la verificación integral del funcionamiento de los distintos servicios y componentes clave del proceso electoral, tales como la logística, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software necesarias para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa. Esta transmisión se realiza con los kits distribuidos en los establecimientos de votación o en las sucursales electorales del Correo Argentino y constituye una etapa esencial del operativo electoral.

Las autoridades aclararon que el simulacro que se realizará el sábado 23 de agosto está abierto a que los medios de comunicación puedan registrar el desarrollo de la jornada.

