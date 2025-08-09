El duro relato de la novia platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasaron en el Aeropuerto de Cancún

Kicillof calificó de "delirio cósmico" los anuncios de Milei por cadena nacional
En las últimas horas, Josefina Mendoza, la pareja del actual tenista argentino y platense, Thiago Tirante, contó la mala situación que tuvo que vivir en las inmediaciones del Aeropuerto de Cancún, en México.
En declaraciones que hizo a través de su red social Instagram, Tirante, expresó: "Hoy quiero compartir una situación injusta y abusiva que me tocó vivir llegando al Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. Al llegar con mis valijas, fui apartado para revisión. Al abrirlas, encontraron rollos de cuerda para raqueta (mi herramienta de trabajo). Les expliqué que son parte de mi equipamiento laboral, pero me dijeron que no lo consideraban bienes personales".
En tanto, también comentó: "A partir de ahí, el trato fue pésimo. Me dijeron que tenia que pagar un 19% de impuestos sobre el valor de las cuerdas. Cuando pedí que se mostraran la ley o el documento donde eso estaba estipulado, me respondieron que si no pagaba, me retendrían el pasaporte".
"Ante esa amenaza y sin ninguna explicación legal no tuve opción más que pagar. Esto es corrupción. Esto es abuso de autoridad. Y es inaceptable tener que pasar por esto", finalizó en sus redes sociales.
Cabe recordar que el platense Thiago Tirante sigue sumando buenas experiencias y pudo meterse en el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Cincinnati. Sin embargo, el argentino no pudo pasar la primera ronda al caer ante el italiano Luca Nardi en sets corridos.
El platense, que había protagonizado una jornada histórica al vencer a James Trotter y Arthur Cazaux en un mismo día para acceder al cuadro principal, no pudo sostener el nivel ante Nardi y se despidió rápidamente del certamen. Su próximo destino será el Challenger de Cancún, como preparación para el US Open.
