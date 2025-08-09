Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Pídeme la luna y te la bajaré" se hizo realidad en La Plata: el inflable que hizo viral

"Pídeme la luna y te la bajaré" se hizo realidad en La Plata: el inflable que hizo viral
9 de Agosto de 2025 | 16:17

Escuchar esta nota

Como decía la famosa canción de Leo Dan "Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré" se hizo "realidad"

La imagen de una luna enorme apoyada sobre una vereda en La Plata despertó la curiosidad en redes sociales y las fotos se hicieron virales.

Se trata ni más ni menos que otra obras del reconocido artista platense creador de inflables gigantes, Alejandro Mañanes.

"La nueva luna", sorprendió a muchos este fin de semana. Según le confió su creador a EL DIA, fue creada para un evento en Capital Federal. "Faltan detalles, cuando la pruebe de noche, será hermosa", anticipó.

Meses atrás tuvo a su antecesora "luna móvil" que había sido creada a principios de 2025 en el famoso eclipse de la "luna roja" 

Mañanes, como se recuerda fue el creador de varias figuras, entre ellas, la de Diego Maradona, en plena pandemia de Coronavirus, el virus COVID-19 y la vacuna, la Copa América obtenida en 2021, Lionel Messi, a "La Rata Sofi", entre otras figuras de los acontecimientos más importantes que impactaron a los argentinos.

