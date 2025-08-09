Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River: hora, formaciones y TV

Independiente, que no se asemeja al equipo que terminó jugando las etapas finales del Apertura pasado, recibe a River, con un andar ganador en estas primeras jornadas, con el objetivo de lograr un triunfo que le permita comenzar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.

El partido se jugará desde las 18:30 en el Estadio Libertadores de América, con Nazareno Arasa como juez principal y se podrá ver a través de TNT Sports.

Independiente llega a este partido de importancia para sus pretensiones, en un muy flojo momento, ya que comenzó el semestre con el pie izquierdo.

En el Torneo Clausura solo tiene un punto, producto del empate ante Sarmiento de Junín y las derrotas frente a Talleres de Córdoba y Gimnasia, en La Plata.

Como si esto fuera poco, el equipo dirigido por Julio Vaccari viene de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, tras caer 2-0 frente a Belgrano de Córdoba.

Es por esto que el “Rojo”, con la soga al cuello después de los últimos partidos, necesita ganar con urgencia para empezar a dejar atrás estos resultados adversos y además llegar confiado al partido del miércoles ante la Universidad de Chile, correspondiente al cruce de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Vaccari planeó una práctica en la que no realizó una actividad formal de fútbol ( 11 vs. 11), pero sí trabajó movimientos tácticos. La principal duda del entrenador es acerca de la principal carta de ataque, ya que el paraguayo Ávalos podría cederle su lugar a Pussetto, quien espera su debut como titular. Además, Matías Abaldo, flamante refuerzo, estará en la lista de concentrados y sumará otra variante ofensiva.

River, por su parte, tuvo un inicio de torneo arrasador, pasando por arriba tanto al campeón de fútbol argentino, Platense, como a Instituto de Córdoba, aunque en la última fecha empató de manera sorpresiva ante San Lorenzo (0-0).

En su último partido, el conjunto de Marcelo Gallardo goleó 3-0 a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

Pese a tener por delante el partido copero (el miércoles ante Libertad, en Paraguay), el Muñeco no apelaría a la rotación en el clásico y pondría lo mejor. Mantendrá el esquema 4-3-3 que utilizó en sus últimos encuentros y la única duda es si el colombiano Juan Fernando Quintero se mete en el once por Santiago Lencina.

Aunque todo apunta a que Lencina será el extremo derecho, Gallardo no descarta la posibilidad de que Juanfer ocupe su lugar, aunque es menos probable.

La delantera se completará con Facundo Colidio como extremo izquierdo y Miguel Borja como referencia del área. El equipo espera por Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, que están recuperándose de sus respectivas lesiones.