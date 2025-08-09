Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Deportes

Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River: hora, formaciones y TV

Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River: hora, formaciones y TV
9 de Agosto de 2025 | 14:11
Edición impresa

Independiente, que no se asemeja al equipo que terminó jugando las etapas finales del Apertura pasado, recibe a River, con un andar ganador en estas primeras jornadas, con el objetivo de lograr un triunfo que le permita comenzar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.

El partido se jugará desde las 18:30 en el Estadio Libertadores de América, con Nazareno Arasa como juez principal y se podrá ver a través de TNT Sports.

Independiente llega a este partido de importancia para sus pretensiones, en un muy flojo momento, ya que comenzó el semestre con el pie izquierdo.

En el Torneo Clausura solo tiene un punto, producto del empate ante Sarmiento de Junín y las derrotas frente a Talleres de Córdoba y Gimnasia, en La Plata.

Como si esto fuera poco, el equipo dirigido por Julio Vaccari viene de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, tras caer 2-0 frente a Belgrano de Córdoba.

Es por esto que el “Rojo”, con la soga al cuello después de los últimos partidos, necesita ganar con urgencia para empezar a dejar atrás estos resultados adversos y además llegar confiado al partido del miércoles ante la Universidad de Chile, correspondiente al cruce de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

LE PUEDE INTERESAR

Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing en La Bombonera: hora, formaciones y TV

LE PUEDE INTERESAR

El duro relato de la novia platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasaron en el Aeropuerto de Cancún

Vaccari planeó una práctica en la que no realizó una actividad formal de fútbol ( 11 vs. 11), pero sí trabajó movimientos tácticos. La principal duda del entrenador es acerca de la principal carta de ataque, ya que el paraguayo Ávalos podría cederle su lugar a Pussetto, quien espera su debut como titular. Además, Matías Abaldo, flamante refuerzo, estará en la lista de concentrados y sumará otra variante ofensiva.

River, por su parte, tuvo un inicio de torneo arrasador, pasando por arriba tanto al campeón de fútbol argentino, Platense, como a Instituto de Córdoba, aunque en la última fecha empató de manera sorpresiva ante San Lorenzo (0-0).

En su último partido, el conjunto de Marcelo Gallardo goleó 3-0 a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

Pese a tener por delante el partido copero (el miércoles ante Libertad, en Paraguay), el Muñeco no apelaría a la rotación en el clásico y pondría lo mejor. Mantendrá el esquema 4-3-3 que utilizó en sus últimos encuentros y la única duda es si el colombiano Juan Fernando Quintero se mete en el once por Santiago Lencina.

Aunque todo apunta a que Lencina será el extremo derecho, Gallardo no descarta la posibilidad de que Juanfer ocupe su lugar, aunque es menos probable.

La delantera se completará con Facundo Colidio como extremo izquierdo y Miguel Borja como referencia del área. El equipo espera por Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, que están recuperándose de sus respectivas lesiones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Millonario no aparta su mirada al cruce copero
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
+ Leidas

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar

VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más

Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto

Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo
Últimas noticias de Deportes

Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing en La Bombonera: hora, formaciones y TV

El duro relato de la novia platense de Thiago Tirante: el mal momento que pasaron en el Aeropuerto de Cancún

VIDEO.- Zurda y a la lona: así fue el nocaut de Mirco Cuello para que Argentina tenga un nuevo campeón mundial

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
Espectáculos
Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"
“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi
Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados
Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”
Vuelve Pity y hay polémica: tocará para 50 mil personas en Vélez
La Ciudad
Descontrol en la noche platense: una caravana de motos despertó a los vecinos y genera preocupación
Las plazas San Martín, Italia y Rocha coparán la escena musical con propuestas imperdibles
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números de este sábado 9 de agosto
Cuenta DNI: con los descuentos en carnicería, las promociones de este sábado 9 de agosto
Sábado helado en la Región con térmica bajo cero: ¿cómo sigue el tiempo el finde en La Plata?
Policiales
Estuvo preso 17 años, salió en libertad y quedó detenido por robar un comercio en La Plata 
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo
Política y Economía
Kicillof calificó de "delirio cósmico" los anuncios de Milei por cadena nacional
El costo de la encarnizada interna del peronismo: la Junta Electoral desestimó listas en territorios clave
Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo
La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Suben las tasas y pagan hasta 40% por plazo fijo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla