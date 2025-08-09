Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |Tenía 97 años

Murió James Lovell, comandante del Apolo 13

Murió James Lovell, comandante del Apolo 13

James Lovell

9 de Agosto de 2025 | 02:30
Edición impresa

James Lovell, el comandante del Apolo 13 que ayudó a convertir una misión lunar fallida en un triunfo de la ingeniería improvisada murió a los 97 años.

Lovell murió el jueves en Lake Forest, Illinois, informó la NASA en un comunicado difundido ayer.

“El carácter y el valor inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y convirtieron una potencial tragedia en un éxito del cual aprendimos enormemente. Lamentamos su fallecimiento mientras celebramos sus logros”, expresó la agencia espacial.

Lovell, uno de los astronautas con más viajes de la NASA en la primera década de la agencia, voló en cuatro misiones: Gemini 7, Gemini 12, Apolo 8 y Apolo 13; los dos vuelos del Apolo cautivaron a la gente en la Tierra.

En 1968, la tripulación del Apolo 8 compuesta por Lovell, Frank Borman y William Anders fue la primera en salir de la órbita terrestre y la primera en volar hacia y alrededor de la Luna. No pudieron aterrizar, pero pusieron a Estados Unidos por delante de los soviéticos en la carrera espacial. La gente envió cartas a la tripulación diciéndole que su impresionante foto del punto azul pálido de la Tierra vista desde la Luna, que fue una primicia mundial, así como la lectura del Génesis en Nochebuena, salvaron a Estados Unidos de un tumultuoso 1968.

James A. Lovell nació el 25 de marzo de 1928 en Cleveland. Asistió a la Universidad de Wisconsin antes de transferirse a la Academia Naval de Estados Unidos, en Annapolis, Maryland. En 1952, el día que se graduó, él y su esposa, Marilyn, se casaron.

En 1962, mientras era piloto de pruebas en el Centro de Pruebas de la Marina en Patuxent River, Maryland, fue seleccionado como astronauta por la NASA. Era el último de ese segundo grupo de astronautas, llamados “los Próximos Nueve”, que seguía con vida y, por lo tanto, se desempeñó como astronauta más tiempo que cualquier otra persona viva.

Se retiró de la Marina y del programa espacial en 1973, y se dedicó a los negocios. Con su familia dirigían el restaurante Lovell’s of Lake Forest en Chicago

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

