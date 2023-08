“Tucho” dio su última misa y está en camino a su labor junto al Papa

Con una misa en la Catedral, Víctor Manuel “Tucho” Fernández se despidió ayer de la feligresía de la arquidiócesis de La Plata antes de asumir sus nuevas funciones en el Vaticano para las que fue designado por el Papa Francisco. “No quiero irme sin compartir este momento con ustedes, orar por sus vidas y dejarles mi bendición”, afirmó el arzobispo que en septiembre será reemplazado por Gabriel Mestre, actual obispo de Mar del Plata.

Fernández se mostró emocionado en la misa de la que participaron centenares de vecinos, referentes de la política local, de la Iglesia, funcionarios y dirigentes de instituciones de la comunidad.

Entre los asistentes, del arco político estuvieron los ministros Julio Alak (Justicia y Derechos Humanos de la Provincia) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social de la Nación. También, el diputado platense Fabián Perechodnik.

Fernández fue designado prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y asumirá su nuevo cargo en el Vaticano en las próximas semanas. Se trata de una función de especial gravitación y cercana al Papa Francisco por el que dejará su función en La Plata, tras cinco años de tarea.

En la homilía, repasó aspectos de su formación y vocación pastoral. “A veces he recibido quejas cuando me he referido a los derechos de los más pobres. Pero para mí es inevitable hacerlo, es parte inseparable de mi sacerdocio” marcó en uno de los tramos donde definió su orientación.

Más adelante, agradeció a sus pares religiosos en la Arquidiócesis: “Gracias a los obispos auxiliares y a los sacerdotes por su paciencia conmigo y porque cada uno se entrega a su modo, con la gratitud de haber recibido un llamado tan lindo del Señor”, dijo y añadió que “si a veces los he cansado con mis insistencias ha sido por un sincero amor a esta Arquidiócesis que ha sido mi esposa estos cinco años. Realmente quise vivir aquí, este fue mi lugar en el mundo estos 5 años, y traté de viajar lo menos posible para estar aquí”, indicó.

Luego, siguió con los agradecimientos a “las religiosas, a las laicas y laicos que tantas veces y con tanta generosidad le ponen el hombro a la Iglesia, le regalan su esfuerzo, su entrega y su amor para construir el Reino sin asco y sin miedo”.

También reconoció a “las autoridades provinciales y municipales por la relación cordial y de colaboración que pudimos sostener, y a las distintas instituciones de la sociedad que trabajan por el bien de todos”.

También se mostró autocrítico en su gestión: “Perdón, sobre todo, por el bien que pude hacer y no hice. Pero me alegra saber que me sucede monseñor Gabriel Mestre, un obispo con experiencia en otra diócesis, joven, con muchas energías y creatividad, y que seguramente podrá avanzar en todo lo que yo no alcancé a hacer en estos años”.

Luego, habló sobre lo que viene para su labor en el Vaticano: “Ahora, tengo el honor, el gran honor, de ir a acompañar a Francisco en esta etapa de su vida, sabiendo que no le llego ni a la suela de los zapatos, pero cuento con su confianza y eso es lo que importa”.