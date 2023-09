Cinthia Fernández se despachó con Morena Rial por defender a Aníbal Lotocki: "Es una ignorante, da asco su falta de empatía"

Morena Rial se ocupó de las redes para defender al doctor Aníbal Lotocki, en medio de la conmoción por la muerte de Silvina Luna. La polémica fue grande. Y además, tuvo que salir a enfrentar una colección de críticas. Así, Cinthia Fernández dejó ver su indignación contra la mediática y le dio para que tenga.

En el programa Bien de mañana la panelista fue dura contra Morena y la señaló de “ignorante” por “no respetar a la familia” de la modelo que falleció a los 43 años: “Esto es una falta de respeto a las víctimas, sobre todo a Silvina Luna, que fue la más reciente. Es una falta de respeto a las familias, porque quiere figurar. No le vendría mal laburar, a ver si está un poquito más ocupada y no dice semejantes pelotu..., burradas y faltas de respeto a una familia que sigue llorando”, fustigó.

La modelo aseguró que para ella, More Rial “no tiene la más rep... idea de lo que sufrió Silvina, ni de lo que va a sufrir toda la familia de manera perpetua”. “Es una irrespetuosa. Es un asco su falta de empatía. La desinformación que le da a las pibas. Ojalá tu familia no te llore. Es una ignorante”, comentó indignada.

Cinthia contra More Rial: "Asco"

Así, y luego de ver el segundo posteo que publicó More Rial, en el que trató de explicar acerca de lo que había dicho antes, Cinthia sugirió que la persona que estuvo detrás de ese texto fue el abogado mediático, Alejandro Cipolla. “Le escriben un comunicado. ¿O vos pensás que Morena Rial habla así? No le da la cabeza”, dijo, con mucha bronca. Asimismo, destacó que en esa historia, Morena Rial escribió la palabra “deriven”. “No deriva de la cabeza de ella. Así que firma Cipolla, pero está transparente la firma”, ironizó, al tiempo que destacó: "Esta piba es un recontra mal ejemplo y un mal mensaje para otras chicas".

En este contexto, vale recordar que, Morena Rial defendió en la redes a Aníbal Lotocki, quien enfrenta varias acusaciones por mala praxis. Después de una lluvia de críticas, la hija de Jorge Rial tuvo que salir a argumentar su postura: “Hay una confusión respecto a mis dichos. No justifiqué en lo más mínimo la muerte de Silvina Luna y de las responsabilidades que deriven de la investigación que se está realizando. Mi única opinión es que hay mucho ruido mediático y poco judicial. Eso me hace dudar”, explicó. En este sentido, la frase la publicó tras haber recordado que ella se operó con Lotocki. “Es un doctor que amo”, sostuvo la mediática, en medio de la interacción con varios de sus seguidores de Instagram.

Mensajes en Instagram

Como si fuera poco, bueno es saber que, aprovechó para usar la cajita de preguntas de Instagram con sus followers. Entre los distintos mensajes, recibió uno que le consultaba acerca de si no le daba miedo hacerse “tantas operaciones” después de lo que pasó con Silvina Luna: “No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo que no es su culpa. Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal no lo hacen ni público ni los matan y digo mis motivos”, comentó.

Pero, finalmente su descargo no finalizó allí. A los pocos minutos, fue nuevamente consultada sobre su opinión acerca de Lotocki: “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante. Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”, afirmó cerrando el diálogo.