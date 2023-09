L-Gante señaló a "los amigos" que lo traicionaron: Recuperó su libertad y tiró picantes mensajes

Sabido es que, después de 100 días en la cárcel, L-Gante recuperó la libertad al ser beneficiado este viernes con el cese de su prisión preventiva. Así, Elián Ángel Valenzuela estalló en el festejo junto a sus fans: “Estar acá es más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo para pensar de buena manera, y que justicia se haga siempre”, señaló el referente de la Cumbia 420.

Por otra parte, en las últimas horas, el músico inició un ida y vuelta con sus seguidores en la redes donde respondió preguntas de su público. “Estando en cana, ¿te diste cuenta quiénes son tus verdaderos amigos?”, le consultaron. Con una selfie, el artista respondió mirando a cámara, mientras hacía el típico gesto con la mano que muestra en sus fotos. “Una de las mejores cosas”, escribió en la historia de Instagram.

El sábado pasado, el músico dio su primera entrevista, y lo hizo en diálogo con Luis Ventura y su equipo de Secretos Verdaderos: “¿Cómo viviste el momento de abrazarte con Jamaica?”, quiso saber Ventura, en relación al reencuentro con sus afectos. “Mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”, señaló L- Gante.

Asimismo, consultado sobre las trabas y las postergaciones de su libertad, confesó: “Te imaginaras que varias veces me ilusioné, pero sobre todo por los rumores que salían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuando voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”, señaló.

También le preguntaron por qué pensaba que se había dilatado tanto su salida. “La verdad no sé”, respondió con una sonrisa. “Fue una mala jugada, pero el que la pasó ahí fui yo. Admito que pensé que me iba el primer o segundo día”, aseguró, y reveló que nunca pensó que iba a estar encerrado tanto tiempo. “No quería que se complique más, y se me hacía que era mucho circo”.

Y para finalizar lo consultaron: “¿Pensás que haber estado detenido tanto tiempo tuvo que ver con algo personal o político?”,“Lo noté como un ensañamiento en una parte. A mí se me pueden cruzar mil cosas por la cabeza ahí, pero lo importante es que se resuelva bien en el proceso y que se haga justicia”, aseguró. Y agregó: “Yo contengo la calma, estoy tranquilo, soy de entender las cosas y no me mato estar pensando en cómo salir. Pero se tomó su tiempo”, analizó el músico.