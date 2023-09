Copa Argentina: cuándo se podría jugar Estudiantes - Huracán por los cuartos de final

La Copa Argentina ya tiene definidas las llaves de Cuartos de Final. Serán Estudiantes vs Huracán y Boca vs Talleres, luego de que el equipo platense eliminara a Independiente, el Globo a Racing, La T a Colón y los xeneizes a Almagro.

Tras la tanda de penales frente al Rojo, los de Domínguez empezaron a planificar el próximo partido.

Pese a que aún no hay confirmación oficial, ya hay un estimativo de cuándo se podría jugar el cruce con Huracán y en dónde. Del otro lado, quedan definir la última parte de la competencia Chaco For Ever vs Defensa y Justicia y San Lorenzo vs San Martín.

Así, las llaves camino a la final se resolverán en octubre. Se estima que podría ser en la próxima fecha FIFA, entre el 9 y el 17 del mes que viene, como ocurrió en esta ocasión.

El destino sería Córdoba, restando definir si será en el Mario Alberto Kempes o en Julio César Villagra.