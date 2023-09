Nuevas pintadas y desazón vecinal en el barrio del estadio UNO: "Estamos viviendo una calamidad" 

A pesar de las quejas y los planteos reiterados, las pintadas con colores de equipos de fútbol proliferan a todo motor en los barrios de La Plata. Y una vez más, los que pusieron el grito en el cielo fueron los vecinos del barrio de UNO, el estadio de Estudiantes, en donde más de una vez elevaron quejas por el accionar vandálico.

"Volvieron a pintar en las paredes de las veredas. Han estropeado todo el barrio, no colaboran", expresaron indignados los vecinos que viven en las cercanías del complejo deportivo de 1 y 57.

"Estamos padeciendo una calamidad. Ya son varios meses que las pintadas no sólo no frenan sino que van una tras otra. El barrio es un caos, no hay control", lamentaron los damnificados.