“Sentada” por los techos del Nacional

Desde el centro de estudiantes de Colegio Nacional Rafael Hernández convocaron hoy a los alumnos a una sentada en reclamo de obras, ya que desde mayo se caen los cielo rasos de distintas áreas y las clases continúan normalmente poniendo en peligro a los alumnos.

En ese sentido especificaron que el pasado 7 de septiembre se desprendió parte del techo de un aula y que solamente cambiaron a los alumnos de salón.

“Presentamos notas y actas y desde la dirección nos dicen que no hay presupuesto para arreglar el edificio”, comentaron los alumnos del centro de estudiantes que fueron respaldados por un grupo de padres que se sumó al reclamo mediante una publicación en redes sociales.

En respuesta a la consulta de este medio sobre el planteo estudiantil, la directora del Nacional, Dominique Suffern Quirno, dijo que “en el video que circuló en redes sociales se ve a los alumnos salir del aula donde se cayó el cielo raso producto de la lluvia de hace unas semanas que se filtró. Luego de eso vino la gente de mantenimiento y planeamiento de la Universidad a evaluar el tema y nos informaron que no había una situación amenazante para alumnos, docentes y no docentes, por lo que no se suspendieron las clases”.

Respecto al reclamo de los padres comentó que “la cooperadora, que es la asociación de padres del colegio, colabora con muchísimas cosas y también con el mantenimiento del edificio si hiciera falta. Y jamás se ha respondido que falte dinero porque la Universidad es la que resuelve el orden de prioridades de lo que hay que reparar. Constantemente estamos con el apoyo del rectorado”.