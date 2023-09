Sistema informático de la comuna: quejas porque aún no funciona a pleno

A casi una semana de la caída del sistema informático de la Municipalidad de La Plata, son varios los servicios web a los que aún no se puede acceder.

En ese sentido siguen multiplicándose los reclamos de los vecinos que se ven imposibilitados de avanzar con distintas cuestiones administrativas, entre las que se encuentran algunas obligatorias, como la licencia de conducir que se tramita en las oficinas de 20 y 50.

“Fui a renovar el carnet de conducir con turno y sólo me hicieron el control de la vista porque estaba caído el sistema, pero ya se me venció la licencia que tenía y no puedo circular. Y no fue negligencia mía sino del municipio que no puede gestionar las cosas ni solucionar su problema interno con el sistema. A mí me está perjudicando mucho porque necesito usar el auto para realizar mis actividades diarias, y como yo debe haber cientos de vecinos con el mismo problema”, reclamó Viviana, una vecina de Tolosa.

Si bien el sistema para sacar turnos para las licencias de conducir sí funciona, en las oficinas de 20 y 50 está restringida la atención dependiendo del trámite que se quiera hacer y si implica o no utilizar el sistema informático comunal.

Pero además de ese inconveniente, continúan sin tener acceso varias pestañas de la página web institucional, como la de turismo local y la del APR.

Si bien se puede acceder a la dirección web, al cliquear distintas pestañas la página sólo se refresca paro no deriva al ítem solicitado.

Ni bien se produjo el inconveniente la Municipalidad aseguró que se produjo una falla del sistema informático a partir de un problema de alta tensión.

“Hace unos día el sistema central por el cual se realizan todos los trámites y gestiones online, dejó de funcionar. Por ese motivo también las web del municipio se encuentran desactivadas y el 147 está con atención parcial”, se comunicó desde la Comuna y se aclaró que “todos los pagos que debían hacerse a APR y tenían fecha de vencimiento esta semana, se pospusieron automáticamente”.

Fuentes del municipio explicaron ayer que “El 70 por ciento de los sistemas ya están funcionando. Mañana (por hoy) ya estarán funcionando en un 95 por ciento y para el viernes estará todo al 100 por ciento”.