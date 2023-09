Durísimo cruce entre Macri y los radicales

“El populismo es muy contagioso”. Con esa dura sentencia se despachó ayer el expresidente Mauricio Macri. La frase tenía cuatro destinatarios directos: los legisladores radicales que contribuyeron al quórum en la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias, una medida impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa.

Además, el expresidente tachó de “mamarracho electoral” a la iniciativa que avanza en el Congreso (el martes la aprobó Diputados y la próxima semana sería debatida en el Senado). También advirtió que “apoyarla es una irresponsabilidad”.

Macri apuntó así contra los radicales del bloque Evolución Radical, Emiliano Yacobitti, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, Danya Tavela y Marcela Antola. A la par que argumentó sobre el rechazo a la eliminación de Ganancias: “Todos queremos una Argentina con un Estado que no sea aplastante, que se lleve al tamaño justo y necesario para que se pueda producir y generar empleo privado y no inventar ñoquis en todo el país, pero no podemos hacerlo a costa de una hiperinflación, que ya la vivimos”.

“El populismo es contagioso. La reforma de Ganancias es un mamarracho electoral y apoyarla es una irresponsabilidad.

Mauricio Macri

Expresidente de la Nación

“Aquí no hay ningún populismo. Hablar de quórum o no quórum cuando se está votando algo tan importante es una falta de respeto”.

Gabriela Brouwer de Koning

Diputada radical

Pero la respuesta de los radicales apuntados no se hizo esperar. A los dichos del exmandatario replicó Tavela: “Tiene mala información el expresidente, porque nosotros no dimos el quórum, el quórum ya estaba”, dijo, y aclaró que el kirchnerismo “lo tenía sobradamente (al quórum)” gracias al apoyo del libertario Javier Milei y los legisladores del frente de izquierda.

“Nosotros creíamos que efectivamente esta medida no era oportuna para tomarla en este momento y no tenía el respaldo necesario para sostener la pérdida de recaudación”, argumentó la diputada radical, y subrayó: “Para nosotros no había ninguna duda de que había que votar en contra”.

Por su parte, Brouwer de Koning sumó: “Yo respeto mucho a quien fue presidente de la Nación, pero aquí no hay ningún populismo. Hablar de quórum o no quórum cuando se está votando algo tan importante para mi ciudad es una falta de respeto”.