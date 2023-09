La muerte de Silvina Luna: realizan la autopsia, pero desaconsejan que el hermano la presencie

En horas de la mañana de este lunes, se reunió la junta médica y comenzó la autopsia al cuerpo de Silvina Luna, según informaron fuentes confiables. Mientras tanto, su hermano, Ezequiel Luna, y su abogado, Fernando Burlando, se acercaron a la Morgue Judicial.

En este contexto, el juez de instrucción Luis Schlegel autorizó a que familiares de Silvina Luna puedan presenciar la autopsia desde un “ojo de buey” fuera del quirófano, aunque desaconsejó que así sea. Así, por su parte, Burlando explicó que lo que buscan es que se pueda extraer el líquido que Aníbal Lotocki le puso en los glúteos a Silvina. “Lo que pretendemos es que no pueda ser recusado”, aseguró el abogado defensor de Luna.

Vale recordar que, luego de la muerte de Silvina en el Hospital Italiano, el titular de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Sandro Abraldes, pidió a la Cámara Nacional de Casación que se preservara el cuerpo para realizar la correspondiente autopsia, lo que fue ordenado por al día siguiente por el TOCC N° 28, por lo cual se vio postergado el entierro.

Ezequiel, el hermano de Silvina Luna

Ante la dolorosa realidad, Ezequiel, hermano de Silvina Luna se constituyó como particular querellante para hacer Justicia por la muerte de la ex GH. “Que se castigue al responsable con el máximo legal, y que me tenga en el carácter de querellante particular (...), como así también receptar mi reserva de constituirme en actor civil, para lo cual autorizo expresa y formalmente a mis letrados patrocinados para que procedan consecuentemente con todas las facultades y prerrogativas de ley”, dejó en claro con su presentación judicial.

“El fallecimiento de Silvina no es una muerte natural, sino por el contrario se trata de una muerte violenta. Tampoco tengo duda alguna de que la muerte, precedida de una prolongada agonía, de años de sufrimiento y padecimiento físico y psíquico, guarda relación de causalidad directa con el accionar del sentenciado Aníbal Rubén Lotocki, que ocultó a Silvina en forma intencional las consecuencias posibles de la aplicación de sustancias de relleno, es más no documentó esta situación en su historia clínica, ausencia de consentimiento informado, documentos objeto de secuestro en su oportunidad en las constancias que surgen la causa Nro. 50.949/2015 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 28″, agregó indignado.

“Requiérase al tanatólogo que vaya a realizar la autopsia, la extracción y reserva de triple juego de muestras de cabello y humor vítreo para eventualmente ser sometidas a pericias posteriores”, ordenó el juzgado. Y una vez llevada a cabo la autopsia, la Justicia investigará si la muerte Silvina Luna está relacionada con la intervención quirúrgica estética que se hizo con Aníbal Lotocki años atrás.

Por otra parte, vale destacar que, el médico presentó un escrito mediante el abogado Diego Javier Szpigiel. “La invocación de hecho nuevo resulta desajustada a derecho y la parte ya conocía al momento del debate todo lo relacionado con el producto y la salud de Luna. Por ello su fallecimiento no puede ser invocado como hecho nuevo”, sostuvo. Y finalmente, la defensa de Aníbal Lotocki recordó que en el juicio en el que fue condenado a cuatro años de prisión por “lesiones” contra cuatro pacientes –entre ellas Silvina Luna- sólo está vigente la apelación de la vedette Pamela Sosa.