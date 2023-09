Owen Wilson, Tom Holland, Gerard Butler, Selena Gómez y varias celebridades más fueron a ver al Inter de Messi

Inter Miami consiguió este domingo su segundo triunfo seguido como visitante al vencer por 3 a 1 a Los Angeles FC por la trigésima fecha de la MLS, donde continúa su escalada para llegar a los Playoffs de la temporada. El encuentro contó con una gran presencia de celebridades que quedaron deslumbrados con las jugadas del diez de "Las Garzas".

Allí, Lionel Messi se saludó con un cálido abrazo con el actor Owen Wilson tras la victoria del Inter Miami sobre Los Ángeles FC por 3 a 1 por la Major League Soccer (MLS) luego de que el artista reveló antes del partido que el rosarino es su "jugador favorito en el mundo" y que estaba emocionado de poder conocerlo.

"Messi es mi jugador favorito del mundo. Me puse tan feliz cuando Argentina ganó el Mundial", señaló Wilson en diálogo con ESPN donde además dijo: "Conocí al relator que gritaba: ´Argentina campeón del mundo´ mientras empezaba a llorar".

El reconocido actor indicó luego: "No puedo esperar para ver a Messi en persona esta noche. Estoy emocionado como un niño en Navidad. Es como cuando vi por primera vez a Michael Jordan, es la misma sensación".

El abrazo entre Messi y Wilson se dio cuando el futbolista se acercó a la zona donde se encontraban los invitados VIP al encuentro que contó con la presencia de otras celebridades.

También se acercaron al recinto ubicado en las adyacencias del centro angelino el actor Will Ferrell, otro de los accionistas que apostaron por la franquicia californiana. Al igual que Ferrell, estuvieron presentes el británico Liam Gallagher, ex cantante de la banda Oasis; Bobo, líder de Cypress Hill, y el grupo Rage Against the Machine.

La reconocida cantante Selena Gómez protagonizó uno de los videos virales de la jornada por su increíble asombro ante una jugada del astro argentino Lionel Messi en la victoria del Inter Miami por 3 a 1 sobre Los Ángeles FC por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, en un partido que estuvo repleto de estrellas en las tribunas.

LEA TAMBIÉN VIDEO. La increíble jugada de Lionel Messi que dejó sorprendida a Selena Gómez en la tribuna

Gómez reaccionó a una acción del capitán del conjunto estadounidense en la que Messi ingresó al área y remató al arco, lo que desató toda la admiración de la artista pese a que el arquero John McCarthy le ahogó el grito de gol al rosarino.

Luego del encuentro, Selena Gómez le envío un mensaje a la "Pulga": "Te amo mucho, Messi", expresó la cantante que integró la larga lista de estrellas que asistieron al encuentro junto a Leonardo Di Caprio, LeBron James y Tom Holland, entre otras.

La lista completa de celebridades: