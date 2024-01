Estudiantes presentó a Javier Correa en City Bell: “Estoy feliz de la decisión que tomé”

Este martes, Javier Correa fue presentado oficialmente como refuerzo de Estudiantes en el Country Club de City Bell. El jugador destacó su felicidad por la decisión que tomó de volver al fútbol argentino y la jerarquía del plantel.

“Me encontré con un grupo trabajador, luchador, con convicciones claras y objetivos puestos. Solamente me queda acoplarme y sumarme a la pelea con ellos”, comenzó.

En primer lugar hizo referencia a Eduardo Domínguez, quien lo dirigió en Colón. “Lo que transmite y enseña fue fundamental para mi crecimiento y mi salto a México. No lo dudé cuando tuve que tomar la decisión de venir. Hoy estoy feliz, creo que no le erré. Después es fútbol y el fútbol dice si estás bien o estás mal”, mencionó.

No es la primera vez que el club albirrojo pretende contar con él: “Tuve varias propuestas de Estudiantes en otros momentos. Siempre mi intención fue la de estar acá y hoy estoy muy feliz. Es un club modelo y me motiva. Es uno de los mejores saltos que di en mi carrera, pasé por muchos clubes y creo que las cosas que encontré acá no se ven mucho, es familia y un club abierto para sus hinchas”.

“Cuando se habla de Estudiantes, desde afuera no tomás dimensión y ahora, adentro, creo que todo lo que se dijo tienen razón y hay que respetar y sumarse, hacerse cargo de la responsabilidad que uno tiene acá. Hay muchísima calidad en el plantel, mucho nombre y jerarquía, gente que tiene las raíces bien marcadas en Estudiantes y eso se ve”, agregó.

Tras cumplir el primer turno, afirmó estar observando “cómo se trabaja, cómo se siente. No se pueden sacar los pies del plato porque quedas afuera. Lo que me toque sumar, desde donde me toque, sabiendo que lo importante es Estudiantes y no Javier Correa”.

La Libertadores y el empujón de Núñez

El nuevo refuerzo pincharrata coincidió algunos días en Santos de México con el transferido Santiago Núñez. Allí, aprovechó para hacerle “todas las preguntas” y fue quién le contó cómo se trabaja y cómo se vive el día a día en el Country de City Bell.

Entre risas, afirmó que el recientemente transferido se dio cuenta de su llegada al club, luego de los interrogatorios a los que lo sometió su compañero: “Un día me dijo ‘Ya está todo arreglado, ¿no?’”.

Sobre el objetivo de Eduardo Domínguez para pelear la Copa Libertadores, sostuvo: “Materia prima hay. Muchos jugadores, técnica y experiencia. Creo que estamos para competir y dar pelea en lo que nos toque”.

“Mauro es irremplazable”

La pregunta inevitable para Correa era cómo se toma el llegar a la institución platense que despidió en diciembre a Mauro Boselli. “Mauro a lo largo de su carrera fue un gran delantero, hizo goles en todos lados pero yo trato de hacer lo mío y jugar como Javier Correa. Mientras le sirva al técnico y a mis compañeros, voy a dar lo mejor. Creo que Mauro es irremplazable por el nombre, por lo que dio y lo que logró acá. No estoy para hacerle ni sombra. Quiero lograr mis propios objetivos”.

El ex Santos Laguna se suma a la lista de refuerzos de Estudiantes, en un mercado de pases donde llegaron Eric Meza y Enzo Pérez.