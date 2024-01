Leonardo Morales y otro "no" al Rojo: “Me siento muy querido y valorado en Gimnasia”

Otra vez Independiente vino a la carga por Morales. La respuesta del Yacaré fue la misma de julio pasado: “Me quedo en Gimnasia”. El defensor que llegó en silencio de la mano del Indio Ortíz, se convirtió en símbolo y seguramente contra Independiente Rivadavia (el primer partido en el Bosque) recibirá la ovación que merece largamente. El objetivo de pelear cosas más importantes con el Lobo también es parte de esta entrevista con el defensor tripero.

- ¿Qué te dejó el triunfo frente a San Lorenzo?

- Contento por la victoria. Habíamos hablado que queríamos dejar una buena imagen. Los partidos de pretemporada son muy distintos a los que vamos a enfrentar en el inicio del torneo, pero ya queríamos empezar a cambiar la mentalidad ya que el en campeonato anterior la pasamos realmente mal. Nos preparamos de la mejor manera en Uruguay y estamos muy agradecidos. Por suerte dejamos una buena imagen con Gimnasia.

- Madelón dijo tras la salvación que Gimnasia tiene que mentalizarse para ser competitivo en el campeonato. Hoy parecen estar mejor. ¿Coincidís?

- Tras el desempate con Colón nos habíamos planteado (y lo hice público también) que tenemos que ser un equipo más competitivo, que no solo mire la zona baja. Gimnasia es un club grande, con mucha historia, que tiene que empezar a tener una mentalidad ganadora. Obviamente nos propusimos nuevos objetivos, nuevas metas. Pasito a pasito, no será fácil porque el fútbol argentino es muy parejo, hay mucha competencia, pero queremos ser uno de los candidatos a meternos ahí en la pelea.

- ¿Descartaste la chance de ir a Independiente?

- Sí, me quedo en Gimnasia. Estoy muy agradecido a Independiente por fijarse en mi. En el torneo pasado también me habían buscado y hubo algún enojo por algo que se malinterpretó. Yo estoy muy agradecido a los clubes que me buscan, estoy muy contento pero en Gimnasia me siento muy querido y valorado. La gente me hace sentir su cariño y quiero enfrentar este nuevo desafío de hacer un Gimnasia competitivo.

- ¿Cuáles son los objetivos de Gimnasia para este campeonato? ¿Qué tipo de equipo va a ser?

- A nivel grupal no nos hemos sentado a plantearnos bien el objetivo pero todos tenemos en claro que queremos meternos entre los cuatro clasificados en el grupo de la Copa de la Liga. Queremos ser una familia, un equipo duro, compacto y solidario.

- ¿Cómo fue enfrentar a Tarragona?

- En mi caso me ha tocado mucho marcarlo en el ascenso. Después cuando llegué a Gimnasia también lo enfrenté cuando él jugaba en Vélez. Él ahora está defendiendo la camiseta de San Lorenzo y nosotros defendemos a Gimnasia, cada uno quería ganar. Le deseo lo mejor. Es una gran persona y ojalá que le vaya muy bien.

- ¿Cuál es el balance de los dos partidos?

- Positivo porque se ganó y no nos convirtieron goles. Es algo que queríamos cambiar porque el año pasado fuimos el equipo más goleado. Estamos en la parte más dura de la pretemporada, una vez que nos empecemos a soltar y tener más juego se va a ver el Gimnasia que queremos ser.

- ¿Qué han aportado las incorporaciones de Juan Pintado y Yonatán Rodríguez?

- Los que estamos hace más tiempo tratamos de que se sientan cómodos y se integren bien al grupo. Ellos entraron muy bien y nos van a ayudar muchísimo.

- ¿Apuntan a una temporada más holgada que la pasada?

- Fue muy duro el año y no queremos volver a vivir lo que vivimos. Por eso Gimnasia incorporó bien, a grandes jugadores. La realidad se verá una vez que empiece el torneo, queremos un Gimnasia competitivo, que todos nos respeten y que vayamos a todas las canchas a ser realmente duros para todos.

