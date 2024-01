Wanda Nara cruzó a la China Suárez en Instagram: “Nunca quiero lo que tiene otro”

Wanda Nara y la China Suárez no pueden superar el Wandagate y, en cada oportunidad que tienen, aprovechan para tirarse dardos en las redes sociales. Esta vez, el nuevo capítulo de la disputa llegó por Hello Kitty.

En Instagram, la actriz se ubicó en el foco de la polémica cuando, en las últimas semanas, se mostró fanática del gatito rosa, con varios objetos característicos. Lo mismo hizo la empresaria y los seguidores de ambas no lo dejaron pasar.

Tanto a la actriz como a la cantante, sus fanáticos le hicieron un llamado de atención por este detalle. La primera en referirse al tema fue la ex “Abzurdah”, quien pidió: “Chicos, consíganse un problema honesto”.

“Con la cantidad de cosas que pasan, creo que a casi todos nos gusta Hello Kitty además”, cerró. Sin embargo, la hermana de Zaira Nara no lo dejó ahí.

Tras publicar la caja de preguntas de Instagram para intercambiar mensajes con sus seguidores, compartió una serie de imágenes que hacen referencia a Suárez. Es que, casualmente, ambas tienen la misma bata rosa con la cara del gatito.

Wanda Nara dejó en claro que ella tiene esa prenda de baño desde hace tiempo, mostrando imágenes de cuándo nació su hija Francesca, durante su internación por la leucemia y en la pandemia, entre otros. También junto a su peluquero Kenny Palacios y su pareja, Mauro Icardi.

Sobre la opinión de su marido, reveló: “La odia, cero sexy, esto es pandemia en París”. El mensaje lo acompañó con una selfie de ambos hace algunos años atrás.

Y continuó: “En París, una marca muy top intentó convencerme de cambiar (la bata) por una con mis iniciales y nuevita. No pudo. Pero esa marca no pudo y yo dormí todas mis siestas entre grabaciones con ella puesta en Telefe y también me trajo suerte”. “En fin, nunca copio a nadie, porque nunca quiero lo que otro tiene. Y porque siempre consigo todo lo que quiero”, cerró.