Ximena Capristo confesó íntimos detalles de su separación con Gustavo Conti: "Yo quería probar con una pareja abierta"

Recordemos que, se conocieron en la primera edición de Gran Hermano, allá por el 2001, y desde allí se convirtieron en una pareja muy querida por el medio. Tal es así que desde hace 21 años, Ximena Capristo y Gustavo Conti formaron una hermosa familia que terminó en su casamiento y en el nacimiento de Félix, su hijo 6 de años.

Pero por estos días, Ximena se animó a revelar algunos aspectos de su intimidad, así abrió su corazón y contó detalles de la relación con Gustavo Conti y contó la verdad sobre la ruptura con Gustavo Conti tras dos décadas de amor: "Siempre priorizamos a nuestro hijo y priorizamos nuestro amor que no se había terminado. Que no se había terminado y que siempre estuvo. Después de esa crisis no tuvimos otras”, afirmó.

“Llegamos a estar separados, pero mi hijo no se enteró nunca”, reconoció. Y siguió hablando muy honesta, ya que llegaron a conversar con el actor tener una pareja abierta en pos de su matrimonio: “Yo en algún momento le propuse tener una pareja abierta, se lo propuse y él me dijo que no. Me dijo que quería tener nuestra pareja de siempre, que no quería invitar a nadie ni compartirme con nadie. Me parece que uno acepta o no acepta”, expresó.

Y finalmente cerró: “Yo quería probar para ver qué onda. Para que sigamos juntos, paro experimentar otras cosas, ver para otros lados. Capaz que nos faltaba algo”, se sinceró.

Por último, lo concreto es que, la pareja querida por el público desde mucho tiempo, le puso punto final a su relación luego de millones historias compartidas.