Pablo De Blasis: “Somos un equipo guerrero que tiene que ir partido a partido”

“A este equipo no le va a sobrar jerarquía”. La frase de Pablo De Blasis no menosprecia a su equipo. Al contrario, intenta poner en su justo lugar a este Gimnasia al que seguramente le faltará juego, pero intentará siempre ser un rival duro y aguerrido, un equipo corto entre líneas, dinámico y que apueste por el juego más directo, aunque en Córdoba lo mejor que vio en el complemento cuando le pudo sacar ritmo a Talleres hasta adormecerlo y confundirlo.

Para el número 10 albiazul, Gimnasia “jugó mejor en el segundo tiempo porque tuvo más la pelota. En la primera parte a la misma velocidad que recuperábamos, jugábamos. Eso le daba la posibilidad de jugar palo y palo a Talleres, un equipo que está preparado para eso”.

Para el mediocampista, que tuvo más contacto con la pelota en esa segunda mitad cuando pudo manejar mejor los tiempos del equipo “por ahí con el ingreso del Pata, pero especialmente en el segundo tiempo, tuvimos esa serenidad para jugar. Tuvimos la posibilidad de tener más pases y eso hizo que ellos empezaran a correr y no nosotros”, expresó.

El valor del triunfo, más allá de que la fortuna sonrió al Lobo con el gol en contra de Matías Catalán, fue muy valorada tanto por el plantel como por el propio cuerpo técnico, especialmente por la valoración al rival, que más allá del cambio de entrenador tiene funcionamiento e individualidades que han mostrado su valor en los últimos campeonatos.

“Es una cancha bastante difícil y Talleres un rival que está muy bien preparado. Creo que al inicio del primer tiempo recuperamos 5 o 6 pelotas con la presión, bien arriba. Ahí deberíamos haber lastimado. No pudimos golpearlos y en el final de esa primera etapa nos apretaron bastante”, resaltó De Blasis.

Ese final de la primera parte le dio al Lobo la certeza de que debía ajustar marcas y aminorar el ritmo del partido para no terminar sufriendo. Y funcionó, porque la T equivocó una y otra vez los caminos al arco de Nelson Insfrán y ya antes de la acción desafortunada de Catalán, Gimnasia había avisado con un centro de Ivo Mammini que el paraguayo Colmán cabeceó mal y desviado.

El Lobo volvió a ganar y (sumando los amistosos en Uruguay) conserva el cero en el arco propio. El inicio, de todas maneras, no confunde a nadie. “Estamos para ir partido a partido”, sostuvo De Blasis. “Ya lo he dicho antes, es un grupo que así consiguió el objetivo del año pasado y así vamos a pensar porque es un equipo al que no le va a sobrar jerarquía. El equipo es guerrero, tenemos que pensar siempre en los próximos 90 minutos”, concluyó.

Claro que, a diferencia del año pasado, todos esperan que sea una lucha sin el sufrimiento de 2023.

“Se construye partido a partido y así se va logrando un colchón de puntos”, aseguró De Blasis, convencido de los objetivos y las formas del equipo de Madelón que a la vuelta de la esquina deberá ratificar lo obtenido en Córdoba frente a Independiente Rivadavia en el Bosque.