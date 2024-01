Marcelo Longobardi durísimo con Javier Milei: “¡Callate la boca!”

Las polémicas declaraciones de Javier Milei sobre Gustavo Petro, presidente de Colombia, fueron repudiadas al acusar a su par de “comunista asesino”. En este contexto, Marcelo Longobardi en la editorial de su ciclo en Radio Rivadavia, salió fuerte al cruce del mandatario argentino.

El presidente libertario aseguró en una entrevista con la periodista Patricia Janiot que Petros es “un comunista asesino que está hundiendo a Colombia”.

De esta manera, Longobardi se despachó en su programa radial contra Milei: “Un presidente no puede ponerse en juez de sus pares porque no es él, es el presidente de un país. Opina de líderes mundiales como si fuese un concurso televisivo”.

Luego, tocó una fibra sensible que es la comparación con la gestión kirchnerista y lo mandó a callar: “A mí no me gusta Petro, no me va, pero no me resulta que el presidente de Argentina deba acusarlo de asesino porque Argentina tiene relaciones con Colombia y Colombia con Argentina, es un país de la región. ¡Callate la boca! Ya tenemos problemas con Brasil y ahora con Colombia y también con Chile. Parece Kirchner”.