VIDEO. Furia vs Manzana: gritos y fuertes amenazas en la casa de Gran Hermano 2023

Gritos, amenazas y mucha tensión. Todo eso ocurrió en la casa de Gran Hermano 2023, tras la gala de nominación de este miércoles por la noche, donde se armó una placa con un total de ocho jugadores.

Los protagonistas fueron Juliana ("Furia" para la casa) y Federico (apodado "Manzana"). Ambos, se cruzaron en el patio, ante la atenta mirada de los demás jugadores.

Todo comenzó cuando Federico, optó por hablarle a sus compañeros antes de que vayan al confesionario. Allí, hubo varios puntos que a Juliana no le gustaron, de su manera de pensar y de opinar del juego.

Al terminar la gala, "Furia" agarró un cigarrillo para fumar y comenzó a criticar a sus compañeros por haberla nominado, entonces "Manzana" le dijo: “Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra”.

Pero la participante, fiel a su estilo, le respondió que eso no era cierto: “Si no te lo robé, me lo diste vos gato de m... Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis... querés cámara, mirá cómo te cagás de risa”.

“Mirá como quiere cámara el puto este, querés cámara sorete, te la voy a dar... me querés escuchar gritar, te voy a tirar toda la ropa a la pileta”, siguió.

La "conversación" tomaba cada vez más temperatura y continuó: "Querés cámara, boludo... A vos te hace falta la cámara. Te hacés el bueno con todo el mundo y ahora te hacés el loco, te estás cagando de risa, sabés que salto porque soy pólvora, no me jodás porque te rompo la cabeza. Me van a sacar pero porque te voy a romper la cabeza”, amenazó una de las mejores participantes del juego hasta el momento.