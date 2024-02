La oposición al ajuste cambió el clima en el mercado

eleconomista.com.ar

Dos frases volvieron a repetirse en el mercado argentino tras la vuelta de Javier Milei después de su efusivo abrazo con Donald Trump: “la mía no la tocan” o “conmigo no se meten”. Los acostumbrados a vivir del Estado de la vieja Argentina se resisten al cambio con uñas y dientes, hacen lo que sea para no perder privilegios, y la plaza financiera local lo sintió, abandonando el fuerte impulso de las últimas semanas.

El foco de la escaramuza pareció tener en el centro del ring al novato gobernador de Chubut, que llegó a amenazar con cortarle el petróleo y el gas a todo el país si Milei no le entregaba completo lo que esperaba de la coparticipación federal, cuando su provincia había recibido un préstamo discrecional de Massa al gobernador patagónico anterior, Mariano Arcioni, para que tuviera muchos fondos de campaña, y lograra vender a un emergente desconocido, Ignacio Torres, del PRO.

Y cumpliendo estrictamente con el teorema de Baglini, ahora que Chubut debe pagar su deuda, Torres pide que Milei le envíe el pago completo, sin descontarle lo que debe del préstamo, y el Presidente, administrador sin miramientos, le contestó: “La Nación tiene que hacer un ajuste equivalente al 15% del PIB y las Provincias del 1%, es tiempo de que cada quien se haga cargo del dinero con que cuenta; no hay plata”.

Ofensiva por el DNU

Pero si bien la tensión entre Torres y Milei pareció ocupar el foco de la pelea en el centro del ring, en un costado mucho más brumoso se desplegó una pelea mucho más contundente: un bloque de senadores opositores, no solo K, sino de otros partidos más cercanos a Milei, le piden a la vicepresidenta Victoria Villarruel una sesión en el Senado con el objetivo de voltear el DNU del Presidente, sin que la Corte se haya hecho cargo del tema todavía.

Al conocerse que el DNU puede llegar a evaporarse, un centenar de propietarios aceleró todo tipo de trámites para concretar la firma de contratos de alquiler, que en este momento se están haciendo con todo tipo de ajuste entre partes, algunos en dólares, pero la mayoría con ajustes trimestrales, ajustables por IPC (precios) cada tres meses, y con contratos a tres años.

Estas trabas para cambiar y dejar atrás cien años de decadencia dieron vuelta al mercado: los dólares libres siguieron bajando porque la escasez de pesos es pasmosa y mucha gente se ve obligada a vender ahorros para pagar deudas en moneda local.

Pero lo más notorio fue una pérdida de valor en los bonos y las acciones, con menos negocios operados, abandonando la fuerte tónica alcista de las últimas semanas.

Y, como corolario, en el inicio de semana tampoco hubo un buen resultado en la colocación de deuda en pesos que intentó realizar la Secretaría de Finanzas para pagar vencimientos inminentes. Con 1.166 ofertas, Caputo estuvo lejos del objetivo en la nueva licitación para colocar deuda en pesos. Necesitaba captar $4 billones para cumplir con el pago del Bono Dual que está venciendo y sólo pudo obtener una colocación de $3,2 billones,lejos de lo que el ministro de Economía necesitaba.

El 48% de todo el dinero captado fue en un bono del tesoro nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2025 (tzx25 - nuevo); el 30% en un bono del tesoro nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 30 de junio de 2026 (tzx26 - reapertura); el 13% en un bono del tesoro nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2025 (tzv25 - nuevo) y el 9% restante en una letra del tesoro nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 20 de mayo de 2024 (x20y4 - reapertura).

No hubo ningún interés por tomar posición en un bono del tesoro nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2026 (tzv26 - nuevo).

Reservas del Central

El único dato si se quiere positivo del merado local vino de parte del sector cambiario, ya que con un dólar exportador de $ 927,98, el Banco Central pudo comprar US$ 73 M en el mercado, es decir una cantidad cada vez más reducida por el gradual retraso que está anotando el tipo de cambio con un crawling peg que viaja al 2% mensual, con una inflación entre 7 y 9 veces más alta. Así, al final del día el Banco Central sumó apenas US$ 11 M a las reservas, con preocupación en los analistas.

El resultado de esto en los precios de los dólares libres apuntó decididamente a la baja: el blue bajó el lunes $5 hasta $1.080, el aenebi cayó $17,83 hasta $1.098,62, el MEP se hundió $24,51 hasta $1.049,20 y el contado con liquidación cayó $20,66 hasta $1.098,32. Por lo que la brecha entre oficial y blue fue del 22% y la brecha entre ccl y mayorista cayó al 31%.

Con desinterés por participar en la licitación de Caputo, el mercado de títulos públicos también operó con menos volumen, y con eso los bonos argentinos perdieron algo más del 1%, por lo que el riesgo país subió 41 unidades hasta 1.709 puntos básicos, abandonando la tónica bajista y alejando al país nuevamente del acceso al crédito voluntario.

En cuanto a papeles privados, sigue creciendo entre los inversores la convicción de que muchos papeles tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial tienen precios de burbuja y, como la Fed no da señales de aflojar con su tasa base, la Bolsa de Nueva York cerró otra vez en baja: el Nasdaq achicó 0,1%, el Dow perdió 0,2% y el S&P bajó 0,4%. En tanto que la Bolsa de San Pablo subió 0,1% y la Bolsa de México cedió 0,7%.

Y en el mercado bursátil local, al igual que con los bonos, las acciones entraron en un terreno de más abulia.