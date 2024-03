Sofi Martínez fue perseguida por un acosador cuando salía del trabajo: "Tenía una mirada que me asustó"

La periodista Sofía Martínez denunció un caso de acoso que se repitió durante los últimos días en las inmediaciones de la radio en la que trabaja. "Nunca me había pasado, vino una persona que preguntó especialmente por mí, quería acompañarme al auto, me pedía el número de teléfono y me miraba de una forma que me asustó", detalló.

Los hechos a los que hizo mención la periodista ocurrieron los días jueves y viernes de la última semana, pero hoy volvió a repetirse. "Salía de la radio y lo veía venir otra vez, pero como estaba con el director le pedí que me acompañara al auto y esta persona volvió a llamarme porque quería hablar conmigo. No sé bien para qué o cuál es la intención", expresó en diálogo con el notero de Los ángeles de la mañana.

"Al comienzo fue buena onda, me llamó la atención que me pida el teléfono y le respondí que me escriba por las redes. Ahí se volvió insistente y me preguntaba por qué no o se ofrecía a acompañarme al auto, más invasivo desde ese lado", expresó. Sofía mencionó que evadió el momento diciéndole que tenía que trabajar y después ingresó a un kiosco para evitar el seguimiento.

"Siempre hay que estar atentas, también hablar con la persona que te rodea, como por ejemplo con el de seguridad y que la radio esté al tanto. Vale para mí y para cualquier persona que lo pueda vivir en sus trabajos", cerró.