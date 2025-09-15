La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
La serie de Netflix se llevó seis premios en la gran velada de la televisión, incluida la estatuilla a mejor miniserie. La comedia del año fue “The Studio” y el drama, la gran sorpresa, fue “The Pitt”
Los Emmys celebraron ayer su edición número 77 en lo que fue una ceremonia vertiginosa: casi como un trámite se sucedieron los premios durante 3 horas y media donde, incluso, para mantener cortos los discursos el presentador, Nate Bargatze, anunció que donaría 100 mil dólares a caridad, pero que restaría mil dólares por cada segundo que se excedieran los premiados en los 45 segundos que les correspondían para dar discursos. Durante toda la noche, la cuenta, que parecía regresiva, fue achicándose hasta alcanzar ¡una deuda! de 26 mil dólares. Al final, claro, terminaron agregando 350 mil dólares.
Pero, además, fue la gran noche de “The Studio” y “Adolescencia”, series que arrasaron en sus rubros. La noche comenzó, de hecho, con un premio para “The Studio”: Seth Rogen ganó como mejor actor de comedia por la serie que creó, dirigió y escribió.
“Nunca gané nada en mi vida”, se rió sobre el escenario en el comienzo de unos premios que parecieron galardonar historias que giraban alrededor de una sociedad en crisis, ansiosa, en crisis laboral y humana.
Los Emmys eligieron a Bargantze para llevar adelante una ceremonia poco glamorosa, quizás buscando aire fresco para la gala, siempre en crisis de rating. Pero en los premios no hubo tanto “aire fresco”: por ejemplo, Jean Smart se llevó su cuarto premio consecutivo por su brillante protagónico en “Hacks”, entre otros galardones que se ajustaron a los pronósticos.
Hubo algunos premios inesperados: no ganaron como actrices de reparto en drama ni Patricia Arquette ni Carrie Coon, sino Katherine LaNasa por “The Pitt”. Y sorprendió el primer galardón, en cuatro nominaciones, para Hannah Einbeinder por “Hacks”, como actriz de reparto en comedia, una categoría donde las favoritas eran Catherine O’Hara.
“The Studio” perdió ese galardón, y luego otro más: el mejor actor de reparto para Jeff Hiller por “Somebody Somewehere”. ¿Se ponía en duda el máximo galardón para una de las series más nominada del año, con 23 nominaciones, y que ya había cosechado 9 premios en la gala de la semana pasada, donde se entregaron las estatuillas “secundarias”? “The Studio” encaminó su cosecha ganando los galardones a dirección y guion, y, al hacerlo, hizo historia, convirtiéndose en la serie de comedia más premiada en una temporada: sumando los 9 galardones de los Creative Artes Emmys, tenía 12, uno más que “The Bear” el año pasado, que ganó 11. Y todavía le faltaba el premio mayor, como mejor comedia del año.
En la categoría de drama, en tanto, “Severance”, la más nominada del año (27), no ganó guion ni dirección, tampoco actor, un premio que fue, esperablemente, para Noah Wyle, el actor de “The Pitt” que había estado nominado 7 veces por “ER”, sin ganar nunca.
Así las cosas, había suspenso respecto al favoritismo de “Severance” (que sí cosechó otros premios: para su actriz protagónica, Britt Lower, que desplazó a Kathy Bates, sorpresa, y para su actor de reparto, Tramell Tillman). Y efectivamente, cuando se entregó el premio a mejor drama del año, fue sorpresa: ganó “The Pitt”.
Pero la serie que arrasó con todo en la noche de los Emmy fue “Adolescencia”: la serie se llevó los premios a dirección, guion, actor, actriz de reparto y actor de reparto (ganó Owen Cooper, el adolescente protagonista, el más joven en ser nominado y en ganar), camino a ganar el premio a mejor miniserie del año, el sexto galardón recibido en la noche: fue la más ganadora de la velada.
Y arrasó: alcanzó seis de los siete premios en la categoría. El único premio para las miniseries que no ganó fue la estatuilla para actriz protagonista, que conquistó Cristin Milioti por su trabajo en “The Penguin”.
“Adolescencia” sumó entonces 6 premios anoche, a los que se agregan 2 ganados la semana pasada en los premios creativos; “The Studio”, la máxima ganadora de la temporada, se llevó 4 premios anoche, que sumó a los 9 conquistados anteriormente; y “The Pitt” se llevó 5 premios en total (3 anoche), muchos menos que los 8 que conquistó en total “Severance” pero, claro, se llevó el más importante.
DRAMA
“The Pitt”
ACTOR DE DRAMA
Noah Wyle, “The Pitt”
ACTRIZ DE DRAMA
Britt Lower, “Severance”
ACTOR DE REPARTO EN DRAMA
Tramell Tillman, “Severance”
ACTRIZ DE REPARTO EN DRAMA
Katherine LaNasa, “The Pitt”
DIRECCIÓN EN DRAMA
Adam Randall, “Slow Horses”
GUION EN DRAMA
Dan Gilroy, “Andor”
COMEDIA
“The Studio”
ACTOR EN COMEDIA
Seth Rogen, “The Studio”
ACTRIZ EN COMEDIA
Jean Smart, “Hacks”
ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA
Hannah Einbeinder, “Hacks”
ACTOR DE REPARTO EN COMEDIA
Jeff Hiller, “Somebody Somewhere”
DIRECCIÓN EN COMEDIA
“The Studio”
GUION EN COMEDIA
“The Studio”
MINISERIE
“Adolescencia”
ACTOR EN MINISERIE
Stephen Graham, “Adolescencia”
ACTRIZ EN MINISERIE
Cristin Milioti, “The Penguin”
ACTOR DE REPARTO EN MINISERIE
Owen Cooper, “Adolescencia”
ACTRIZ DE REPARTO EN MINISERIE
Erin Doherty, “Adolescencia”
DIRECCIÓN EN MINISERIE
“Adolescencia”
GUION EN MINISERIE
“Adolescencia”
REALITY
“The Traitors”
VARIEDADES
“Last Night with John Oliver”
