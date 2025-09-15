Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |FUE EN UN PARTIDO DE UNA LIGA REGIONAL EN BERISSO

De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur

15 de Septiembre de 2025 | 02:14
Edición impresa

Una tarde de fútbol amateur enmarcada en un encuentro de amistad terminó de la peor manera en un complejo deportivo de Berisso. Durante un partido de Quinta División entre Barrio Obrero (Berisso) y San José (Ensenada), se desató una secuencia de violencia que dejó estampas duras: corridas, piedrazos, heridas, sangre y jóvenes en el centro de la escena.

El enfrentamiento, perteneciente a la Liga Regional de Fútbol Amateur -o Liga Amistad-, comenzó como tantos otros: con la tensión natural del juego, el folklore de lo que denominan “una rivalidad histórica”, la gente alentando y el deseo de quedarse con la victoria.

Todos estos ingredientes prometían un espectáculo memorable. Sin embargo, la receta no se siguió al pie de la letra y en lugar de un partido electrizante la combinación de distintos factores terminó devolviendo una seguidilla de hechos bochornosos. “La hecatombe. La debacle total”, se animaron a analizar algunos una vez que las facciones fueron dispersas.

Tras la batalla campal, así quedó el dedo de un entrenador / Web

Según los testigos, hubo piedrazos, carreras desesperadas tratando de escapar del caos, y menores heridos; hasta un entrenador terminó con la mano ensangrentada.

Un preparador físico murió tras un trágico accidente en la Ruta 215

Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias

Las imágenes captadas por diferentes usuarios con sus teléfonos hablan por sí mismas. Se ve gente huyendo, gritos, la confusión generalizada. Un participante del incidente grabó parte del desenlace mientras intentaba abandonar la cancha, reclamando que se detuvieran los ataques. Finalmente, la Policía debió intervenir para dispersar a los agresores y contener el brote de violencia.

Hasta ahora no hay un parte oficial que arroje luz sobre quiénes fueron los agresores, cómo se originó el conflicto, cuántas personas resultaron heridas exactamente, ni si hubo sanciones por lo ocurrido. La Liga Amistad no emitió comunicado alguno, lo que deja un manto de opacidad sobre responsabilidades y consecuencias.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

