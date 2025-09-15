Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |A PESAR DE LAS FILMACIONES, LOS DELINCUENTES ACTÚAN CON IMPUNIDAD

Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques

La sucesión de robos en diferentes inmuebles genera preocupación entre los vecinos. El último se reportó en 41 entre 16 y 17

15 de Septiembre de 2025 | 02:15
Edición impresa

En las últimas horas varios edificios de distintos puntos de La Plata fueron blanco de intentos de robo, generando un clima de miedo y preocupación entre vecinos. Los hechos, que se repitieron en un corto lapso, muestran a delincuentes que actúan con rapidez e impunidad, a pesar de quedar registrados por las cámaras de seguridad de los complejos afectados.

El episodio más reciente ocurrió en la madrugada en un edificio ubicado en 41 entre 16 y 17, donde dos hombres rompieron la pesada puerta de ingreso del complejo, según relataron vecinos que se contactaron con EL DIA. Los intrusos intentaron pasar a la cochera forzando la puerta, pero no lograron ingresar a los departamentos. Sin embargo, dañaron la cerradura de acceso y una de las cámaras de seguridad del edificio, elementos que quedaron inutilizados durante el ataque. Uno de los agresores fue registrado por las cámaras sin su capucha, lo que permitió a los vecinos advertir detalles de su apariencia.

Los mismos frentistas indicaron que los atacantes podrían ser los mismos que habían actuado poco antes en un edificio de La Loma, en 45 entre 30 y 31, donde un ingreso violento permitió forzar la puerta de un departamento en planta baja y sustraer objetos de valor, entre ellos una computadora portátil, una pava eléctrica y una suma de dinero superior a un millón y medio de pesos. Las imágenes aportadas muestran a dos hombres con capuchas merodeando los pasillos del edificio varias horas antes del ingreso, lo que evidencia la planificación de los hechos. La investigación de este caso fue caratulada como robo agravado y continúa abierta.

Otra situación similar se registró en Avenida 44 y 28, cuando delincuentes intentaron robar motos y bicicletas de la planta baja de un edificio. A pesar de no lograr concretar el robo, el estruendo de la puerta de vidrio alertó a los vecinos y las imágenes de las cámaras quedaron en manos de los investigadores. Los testigos señalaron que los sospechosos habían sido vistos en otros edificios de la ciudad cometiendo hechos similares, lo que incrementa la preocupación de la comunidad.

Los vecinos de los edificios afectados describen un clima de temor constante. “Tenemos miedo, la zona está desamparada”, afirmó uno de los residentes. Otro agregó: “Revisaron las instalaciones, rompieron la puerta y las cámaras, y luego se dieron a la fuga. Es imposible no sentirse vulnerable con estos ataques reiterados”.

Lo cierto es que por estas horas la Policía se encuentra a cargo de las investigaciones. Los registros fílmicos de los edificios han sido aportados como prueba y los oficiales trabajan para identificar a los responsables y evitar que estos ataques se repitan. Las autoridades analizan si los hechos están vinculados entre sí y buscan esclarecer los patrones de actuación de los delincuentes. Mientras tanto, las familias permanecen atentas a cualquier movimiento sospechoso y denuncian cada incidente, buscando que los responsables sean detenidos.

En 41 entre 16 y 17 entraron rompiendo la puerta y escaparon / EL DIA

