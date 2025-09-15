Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |PARA EL PARTIDO DEL VIERNES CON DEPORTIVO RIESTRA

Sin Garayalde y con varios tocados

15 de Septiembre de 2025 | 01:40
Edición impresa

La derrota ante Unión no solamente dejó una floja actuación, sino que además Orfila deberña realizar una modificación obligada para el encuentro ante Deportivo Riestra ya que Nicolás Garayalde llegó a la quinta amarilla y no estará el viernes en el Guillermo Laza.

Además del cambio obligado, hoy en el regreso a lso entrenamientos el cuerpo médico deberá seguir de cerca a Gastón Suso, Norberto Briasco y M;arcelo Torres, todos con problemas musculares menores que en principio no los ponen en duda, aunque hoy habrá una reevaluación de los futbolistas. La cercanía del partido de la novena jornada del Clausura es lo que puede generar una mínima duda en cuanto a la presencia de los mencionados futbolistas.

Gastón Suso tuvo molestias en la previa del partido, razón por la cual el cuerpo técnico decidió concentrar a 24 jugadores (Enzo Martínez quedó fuera del banco de relevos) y el exdefensor de Platense debió probar a fondo durante la entrada en calor previa donde se confirmó su titularidad.

En juego, el zaguero se tocó la cara posterior del muslo izquierdo en el complemento, luego de una jugada en la que trabó con el ingresado Lucas Gamba, aunque ni siquiera requirió atención médica en el terreno de juego.

En cuanto a Norberto Briasco, se había perdido los partidos ante San Martín y Atlético Tucumán por una distensión muscular y ayer sintió una sobrecarga, por lo que Orfila decidió su salida en el entretiempo. En el caso de Marcelo Torres, quien también terminó con los gemelos cargados, la variante pareció apuntar a no sufrir un disgusto peor a la derrota ante el Tatengue y presrvar al goleador del equipo para el choque del viernes.

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

 

