Policiales |LE HABÍAN PROMETIDO GANANCIAS DEL 800%

Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias

Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias

Así le pedían más plata a través de grupos de WhatsApp / FOTO EL DIA

15 de Septiembre de 2025 | 02:12
Edición impresa

La trama de las estafas financieras digitales que comenzó a ventilarse en los tribunales platenses no deja de sumar víctimas y develar la magnitud del engaño. A la denuncia de un abogado que perdió 5.000 dólares en una supuesta plataforma de inversiones vinculada a criptomonedas, se agrega ahora la historia de un docente de La Plata que asegura haber sido despojado y endeudado por millones de pesos en una maniobra similar.

El hombre, que lleva más de 25 años trabajando en la docencia, se animó a contar su caso tras las publicaciones que realizó EL DIA sobre la estafa de la plataforma “Galilea Global”. A partir de ese antecedente, se comunicó con la redacción y luego formalizó su denuncia en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata, que ya investiga la maniobra.

Según relató el damnificado, primero fue captado a través de una publicidad en redes sociales que lo derivó a grupos de WhatsApp administrados por una mujer que se hacía llamar “Vicky Suárez”. Allí lo convencieron de sumarse a una escuela de negocios online que ofrecía asesoramiento para invertir en la plataforma “jppros.vip”.

Al principio, el esquema parecía confiable: clases virtuales, asesoría personalizada y un supuesto “profesor” que guiaba operaciones financieras. Con el correr de los días comenzaron las presiones para invertir cada vez más dinero, bajo promesas de rentabilidades que llegaban al 800%. En un mes transfirió más de un millón de pesos y luego fue inducido a cubrir operaciones ficticias que lo llevaron a comprometer casi 8 millones, incluso a través de tarjetas de crédito.

La ilusión se mantuvo hasta que intentó recuperar parte del capital. En ese momento la respuesta fue lapidaria: debía abonar un 20% de comisiones para acceder a los fondos. La plataforma, que le mostraba un supuesto saldo de 40 millones de pesos, resultó ser un espejismo. “Ese dinero no existe, me arruinaron la vida”, sostuvo con angustia el denunciante, que además expresó temor por su seguridad y la de su hija, dado que los estafadores le exigieron fotos de su DNI.

Este nuevo caso se suma al escándalo de la estafa cripto, que -al como reveló en exclusiva EL DIA- habría vaciado los bolsillos de decenas de personas con un mecanismo calcado: pantallas de rentabilidad ficticia, grupos exclusivos de WhatsApp y Telegram y la promesa de multiplicar ahorros en pocos meses. Según voceros ligados al caso, con las nuevas denuncias el número de damnificados podría ser aún mayor al calculado inicialmente y el botín de los estafadores superaría con creces los montos estimados en un principio.

