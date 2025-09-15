Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Se espera que el presidente haga foco en el electorado, en medio de la campaña

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

Milei presenta el proyecto en un mensaje grabado que se transmitirá por cadena nacional. Insistirá con su plan de déficit cero y la oposición ya está en guardia

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

Milei hablará en la Casa Rosada, no en el Congreso como el año pasado

15 de Septiembre de 2025 | 01:26
Edición impresa

Al cabo de una semana difícil para el Gobierno, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y mientras el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sigue sin ser sofocado, el presidente, Javier Milei, presentará hoy el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará al Congreso. En plena tensión con la oposición y los gobernadores por los vetos a las leyes de emergencia del Garrahan, el financiamiento a las universidades y la redistribución de fondos para las provincias, el mandatario no hablará en vivo en el Parlamento (como hizo el año pasado), sino que dará a conocer la iniciativa en un mensaje grabado en la Casa Rosada que se transmitirá a las 21 por cadena nacional. A la espera del texto que -indicaron fuentes oficiales- “será presentado bajo el formato de déficit cero”-, los bloques opositores anticiparon que no admitirán una nueva prórroga y buscarán que salga la ley presionando por el debate en el recinto.

A la par que se preparan para insistir con los rechazos a los vetos presidenciales, legisladores y gobernadores advierten que no consentirán un tercer año seguido sin una nueva Ley de Leyes. Y que, por eso, fijarán un esquema riguroso para el tratamiento del proyecto que permita alcanzar una sanción antes de que finalice el período de sesiones ordinarias del Congreso.

En este marco, están decididos a emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, con citaciones para funcionarios de la cartera económica y fecha definida para firmar el dictamen.

Buscarán de esta manera ganarle de mano al Gobierno para que no se repita lo ocurrido el año pasado, cuando se canceló el tratamiento por falta de acuerdo y se dispuso la segunda prórroga de la norma sancionada para 2023,  lo que le otorgó al Poder Ejecutivo discrecionalidad en el uso de los fondos públicos.

Incluso, los opositores avisan que, si no hay voluntad libertaria, buscarán aprobar su propio presupuesto.

En este escenario, fuentes oficiales remarcaron que el Presidente volverá a machacar hoy con su plan de déficit cero. En su primera cadena nacional tras la derrota bonaerense, el mandatario insistirá en que, pese a los reveses legislativos de las últimas semanas, no se alejará de las metas de su programa económico.

LE PUEDE INTERESAR

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios

LA META DEL DÉFICIT CERO

Con un fuerte énfasis en la necesidad del superávit fiscal, Milei ratificaría también esta noche la austeridad del gasto y volvería a descartar la emisión monetaria como forma de expansión económica o para implementar mayores programas.

¿Habrá algún anuncio? En la Balcarce 50 no lo afirmaban ni descartaban. Sí abundaron en que será un mensaje dirigido a la población (potenciales electores para octubre), subrayando el esfuerzo de los argentinos en medio de las políticas de ajuste.

También habrá, se descuenta, dardos contra la oposición. Más allá de que el oficialismo evalúa convocar al debate ni bien ingrese el proyecto al Congreso, en un intento por reconstruir el resentido vínculo con los gobernadores. Sobre todo con los más afines.

Entre los mandatarios provinciales que ya mantuvieron diálogos con parte del gabinete nacional están Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Mientras en Casa Rosada insisten en que el equilibrio fiscal “no es negociable”, por lo que no convalidarán modificaciones al proyecto que pongan en riesgo ese propósito, desde las provincias sostienen que no es viable profundizar el ajuste duro por otro año, sin diálogo ni presupuesto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios
Últimas noticias de Política y Economía

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios

El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua

El Congreso desafía el triple veto del Presidente
Deportes
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo
“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”
“Ellos concretaron y nosotros no”
Sin Garayalde y con varios tocados
Información General
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma
Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Policiales
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques
VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur
Un preparador físico murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
Espectáculos
La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora
Rojo, negro y algunos looks raros en la alfombra roja
Mesaza picante: Mirtha llevó a Francos y ardió Troya
Cadillacs y hermanos: la banda celebró sus 40 en La Plata haciendo gala de su conexión espiritual
VIDEO. Cómo sigue Thiago Medina tras el accidente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla