Bronca por partida doble: el Lobo perdió y le robaron

Una tarde de fútbol en El Bosque terminó con un sabor amargo para un vecino que dejó su motocicleta estacionada frente al Estadio Juan Carmelo Zerillo. Según denunció, alrededor de las 14:30 horas, aseguró su Motomel con traba de volante y se dirigió a presenciar el partido entre Gimnasia y Unión. Tres horas más tarde, al regresar, constató que autores ignorados habían sustraído su vehículo.

El hecho se inscribe en la modalidad de robo oportunista durante eventos deportivos masivos, aprovechando la concentración de público y la ausencia del propietario.

Por estas horas se están analizando registros de cámaras con el objetivo de obtener pistas sobre los responsables. La víctima se enfrenta ahora a un duro momento ya que su motocicleta era, además de transporte, su herramienta de trabajo. El caso quedó caratulado como robo de vehículo automotor dejado en la vía pública.