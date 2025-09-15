Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Según el informe de Apymeco, el incremento fue del 0,66% en agosto. Hubo una baja del precio en dólares en un 4,45%
El último relevamiento de la Asociación de Pymes de la Construcción (APYMECO) correspondiente a agosto de 2025 mostró una leve suba en los costos del sector. El índice general marcó un incremento mensual del 0,66 por ciento, con una variación interanual del 25,99 por ciento y un acumulado del 16,62 por ciento en lo que va del año.
Según el informe, el precio del metro cuadrado de construcción alcanzó los 1.865.348,15 pesos. Medido en dólares, el valor cayó un 4,45 por ciento, pasando de 1.414,60 a 1.351,70 dólares por metro cuadrado, lo que refleja el impacto de la volatilidad cambiaria en el sector.
Entre los insumos, los mayores aumentos se registraron en la arena (+8,98 por ciento), el cemento (+4,75 por ciento) y los materiales de instalación de agua (+4,46 por ciento). En cambio, el hierro redondo, las pinturas y las griferías no mostraron variaciones en sus precios. El despacho de cemento, en tanto, retrocedió un 0,2 por ciento respecto de julio y un 0,4 por ciento en la comparación interanual.
Un dato llamativo del mes fue el comportamiento dispar del hierro y sus derivados, cuando históricamente suelen evolucionar de manera homogénea. En paralelo, se registró un aumento homologado en la mano de obra, que avanzó un 0,67 por ciento mensual.
Gustavo Marín, presidente de APYMECO, trazó un escenario de contrastes. “La estabilidad macroeconómica, reflejada en la desaceleración del costo de vida, permite a quienes tienen capacidad de ahorro proyectar inversiones. Sumado a que el valor de venta del metro cuadrado sigue siendo menor que el costo de construcción, se presenta como una buena oportunidad y genera optimismo. Pero el panorama para desarrolladores y constructores es desalentador, porque el municipio no ha logrado crear un entorno propicio para la inversión: los trámites son complejos, onerosos y demasiado prolongados en el tiempo”, afirmó.
Cabe mencionar que al referirse a la situación del rubro de la construcción, el vicepresidente de Apymeco, Fernando Magno sostuvo: “estamos en uno de los puntos más bajos de la historia en la industria de la construcción. Son valores de pandemia, cifras anómalas muy bajas”. Según el dirigente, la caída en la obra pública nacional y la inestabilidad cambiaria explican buena parte de la situación. “La construcción privada no alcanza para sostener al sector”, advirtió.
