El Congreso desafía el triple veto del Presidente

El triple veto que el presidente, Javier Milei, aplicó a las leyes de emergencia del Garrahan, el financiamiento a las universidades y la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias, enfrentará esta semana un desafío clave. Primero en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará rechazar la medida presidencial y ratificar las iniciativas que disponen más fondos para el emblemático hospital pediátrico y para el sistema universitario. Un día después, en el Senado, los bloques opositores buscarán repetir la estrategia, pero con los ATN que reclaman los gobernadores.

En la Cámara Baja, la sesión fue convocada para las 13 del miércoles por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, que aseguran tener los números para el quórum y para insistir con las leyes que el Congreso sancionó por amplia mayoría, pero el Presidente rechazó. El debate coincidirá con la tercera marcha federal universitaria que, con epicentro en las inmediaciones del Parlamento, se realizará ese día.

Un segundo round enfrentará al oficialismo y la oposición el jueves, cuando el Senado trate el veto a los ATN, una iniciativa impulsada por gobernadores.

Más allá de los intentos que pueda hacer el Gobierno para recomponer los vínculos con los jefes provinciales en las próximas horas, lo cierto es que Diputados se avizora como el natural lugar de negociación.

La Cámara es un territorio menos hostil para el oficialismo, aún cuando en los últimos meses cosechó derrotas y alguna victoria (pírrica) como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio y la moratoria.

Como se dijo, el proyecto de los ATN fue impulsado por los mandatarios provinciales y recibió 56 votos afirmativos en el recinto senatorial, con ausencias no solo de los libertarios, sino también de aquellos senadores que responden a gobernadores que sellaron alianzas con La Libertad Avanza.