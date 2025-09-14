Maltrato animal en La Plata: detienen a un joven por golpear y ahorcar a sus perros

Un joven de 23 años fue detenido este domingo en Arana, tras la denuncia recibida por los vecinos por maltrato animal. El hecho se registró este sábado e intervinieron efectivos de la Policía Bonaerense.

Una mujer de la zona fue quien alertó al 911 por lo que estaba viendo: una brutal golpiza a los animales, a quienes también ahorcaba. El estado físico y general de las mascotas es angustiante, indicaron.

De esta manera, efectivos policiales se acercaron al lugar y constataron los hechos. Así, el joven fue aprehendido y los animales puestos a salvo.

En tanto, quedó imputado por “Maltrato animal”. En la causa consta que el hombre atacó brutalmente a los perros con patadas, objetos contundentes y, con un cable, los ahorcó.