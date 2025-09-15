Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense

Una bola de fuego atravesó el firmamento el sábado último al anochecer dejando boquiabiertos a vecinos del sur bonaerense, La Pampa y el este de Río Negro. Durante varios segundos una estela brillante iluminó el horizonte y motivó llamadas a la policía, así como decenas de fotos y videos en redes sociales.

Los reportes llegaron desde localidades como Winifreda, Jacinto Arauz y Alpachiri, además de Bahía Blanca y Viedma. Testigos hablaron de “una bengala gigante” o “un fuego que caía”, mientras algunos confesaron temor ante lo que parecía un objeto en llamas que se deslizaba sin ruido por la atmósfera.

Astrónomos consultados por medios locales atribuyeron el fenómeno a un bólido, un meteoro de gran tamaño que al desintegrarse produce una luz intensa y deja una marca luminosa prolongada. Estas rocas espaciales suelen deshacerse antes de tocar el suelo, pero su brillo puede rivalizar con el de la Luna.

La escena, que muchos confundieron con basura espacial o incluso un meteorito, convirtió el cielo patagónico en espectáculo y tema de debate. Entre la sorpresa y la curiosidad, la noche quedó grabada en cientos de teléfonos y en la memoria de quienes miraron hacia arriba justo a tiempo.

Cómo señalan los especialistas, episodios como éste no son infrecuentes: cada año ingresan a la atmósfera miles de fragmentos de roca, aunque sólo unos pocos logran ser vistos a simple vista.