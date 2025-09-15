Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LE HICIERON CREER QUE SU FAMILIAR ESTABA EN PELIGRO Y LE ROBARON TODOS SUS AHORROS

“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle

Una mujer de 80 años recibió un llamado al teléfono fijo en el que simulaban secuestrar a su hija. Bajo presión, dejó en 5 y 49 una bolsa con dinero y joyas de oro. Buscan imágenes en la zona para identificar a los ladrones

“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle

Buscan imágenes en la zona para identificar a los delincuentes / Web

RUDY CASTILLO
Por RUDY CASTILLO

15 de Septiembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

Un nuevo hecho de inseguridad enciende las alarmas en La Plata sobre un tipo de delito que, aunque no involucra violencia física directa, se vale de la manipulación y el engaño psicológico para doblegar a las víctimas. Esta vez la damnificada fue una jubilada de 80 años que cayó en una extorsión telefónica y terminó entregando una suma millonaria en dinero y joyas de oro.

Según consta en la denuncia, todo ocurrió ayer mientras la víctima se encontraba en su domicilio desayunando. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo de su casa. Al atender, una voz femenina la sobresaltó con un grito desesperado: “¡Mamá, mamá, soy tu hija, me están robando, me pegaron en la cara y me apuntan, por favor hacé lo que ellos digan porque me van a matar!”.

El miedo y la confusión hicieron el resto. Inmediatamente, un hombre tomó la palabra. Con tono firme le exigió la entrega de una elevada suma de dólares. La jubilada respondió que no tenía ese dinero ni alguien que pudiera facilitárselo, pero la voz masculina redobló la presión. Le ordenó que tomara una bolsa y colocara en su interior todo lo de valor que tenga a mano. Acto seguido, le indicó que debía dirigirse hasta la esquina de 5 y 49 y dejar el paquete en la calle.

La víctima, convencida de que su familia estaba en riesgo, obedeció sin dudar. En la bolsa colocó una suma en dólares, un millón y medio de pesos, dos esclavas, y varios anillos de oro. Con el botín preparado en una bolsa de tela beige, descendió de su departamento, caminó hasta la dirección señalada y dejó el paquete sobre el asfalto.

Al regresar a su vivienda, el teléfono seguía en línea. Del otro lado, la voz masculina le confirmó que el paquete ya había sido levantado, mientras que la femenina -la que minutos antes se había hecho pasar por su hija- la tranquilizó con un último mensaje: “Ya estoy mejor”. Solo entonces la mujer entendió que había sido víctima de una estafa cuidadosamente planeada.

Según supo este diario, la jubilada radicó la denuncia en la comisaría Primera y el caso quedó en manos de la UFI de turno, que ya trabaja en la identificación de posibles responsables. Una de las medidas dispuestas es el análisis de cámaras de seguridad de la zona de 5 y 49, en un intento por reconstruir los movimientos de quienes levantaron la bolsa y dar con los autores.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur

ESTADO DE SHOCK

La hija de la jubilada, cuya identidad se preserva por razones de seguridad, dialogó con EL DIA y confirmó lo sucedido: “Fue así. A ella la llamaron y la extorsionaron, se hicieron pasar por mí. Mi mamá está bien, no quiere hablar, pero muy asustada por lo que le pasó. Estamos esperando si aparecen imágenes en la zona de 5 y 49. La denuncia ya fue realizada”.

El testimonio refleja el estado de shock que atraviesa la familia. No solo por la pérdida económica, sino por el miedo y la vulnerabilidad con que quedó la víctima.

La maniobra forma parte de una modalidad delictiva cada vez más extendida en la región: los llamados “secuestros virtuales” o “cuentos del tío telefónicos”. Los delincuentes apelan al factor sorpresa, simulan la voz de un familiar en peligro y, a través del terror psicológico, logran que la persona entregue dinero y pertenencias de valor sin oponer resistencia.

Lo cierto es que este hecho vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y, sobre todo, de alertar a los adultos mayores sobre estas maniobras. La clave está en advertirles que nunca entreguen dinero ni objetos de valor bajo presión telefónica, que cuelguen la llamada y se comuniquen inmediatamente con sus familiares o con la policía.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques

VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur

Un preparador físico murió tras un trágico accidente en la Ruta 215

Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
Deportes
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo
“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”
“Ellos concretaron y nosotros no”
Sin Garayalde y con varios tocados
La Ciudad
Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona
Otra semana del conflicto universitario
Inédita experiencia de una secundaria platense
En Hernández, un basural se agiganta a cielo abierto
Información General
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma
Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Espectáculos
La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora
Rojo, negro y algunos looks raros en la alfombra roja
Mesaza picante: Mirtha llevó a Francos y ardió Troya
Cadillacs y hermanos: la banda celebró sus 40 en La Plata haciendo gala de su conexión espiritual
VIDEO. Cómo sigue Thiago Medina tras el accidente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla