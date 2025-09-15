Tirante: un título que le valió una recompensa doble

Thiago Tirante (116) le puso el broche de oro a una semana que le quedará para el recuerdo. No solamente por lo que significó ser campeón, sino por lo que consiguió además del trofeo. El tenista platense se consagró sobre el polvo de ladrillo del Challenger 125 de Szczecin, Polonia, al vencer en la final a Pablo Llamas Ruiz (284) por 6-3 y 6-2, después de una hora y 22 minutos de juego.

Además de conseguir un nuevo título en Challenger Tour, el sexto de su carrera como tenista profesional y el segundo de la presenta temporada, el tenista oriundo de nuestra ciudad tendrá un notable ascenso el ranking ATP, ya que escalará nada menos que 22 lugares lo que le permitirá volver al Top 100, después de más de un año, ya que estaba no estaba desde del 23 de septiembre de 2024, cuando alcanzaba el puesto 97.

Por tal motivo, cuando en la jornada de hoy se actualice el ranking, Tirante aparecerá en la ubicación 94 a cuatro puestos de su mejor posición histórica, cuando el 15 de abril de 2024 aparecía 90 y en las próxima semanas buscará en las próximas semanas romper esa marca personal.

En su camino rumbo al título en el Challenger de Szczecin, Tirante, que fue el segundo preclasificado del certamen, derrotó al ruso Alekséi Vatutin (317) por 6-1 y 6-1, al eslovaco Jozef Kovalik (552) por 6-3, 4-6 y 7-5 al ucraniano Vitaliy Sachko (224) por 6-2 y 7-6 (3), al francés Geoffrey Blancaneaux (272) por 6-7 (3), 6-3 y 6-0 y al mencionado español Pablo Llamas Ruiz, con ranking protegido, que en semifinales superó al argentino Facundo Díaz Acosta en tres sets.

El encuentro contra Llamas Ruiz comenzó con Tirante salvando una bola de quiebre en el primer juego en un arranque fulgurante del tenista español. Esto provocó la reacción del argentino, que subió su nivel para comenzar a dominar los intercambios.

A pesar de esto, ninguno era capaz de conseguir una sola opción de quiebre durante los siguientes seis juegos. Sin embargo, Tirante se colocó 0-40 en el octavo juego y no desaprovechó la oportunidad de firmar un quiebre vital. Finalmente, el platense se puso por delante en el marcador: 6-3.

El segundo parcial arrancó con ambos ganando su primer turno de servicio. En el tercer juego, el argentino volvió a ponerse de nuevo por delante como consecuencia de un break que le situaba 2-1. Llamas Ruiz estaba en una tesitura muy complicada y necesitaba sacar su mejor versión para dar vuelta al marcador.

Sin embargo, Tirante se encargó de sofocar rápidamente el intento de reacción del español. Sumado a esto, el platense rompió de nuevo el saque de su rival en el séptimo game para ponerse 5-2 y saque. En ese momento, el pibe de La Cumbre cerró la final con un 6-2.