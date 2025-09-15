Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EL PLATENSE CONQUISTÓ EL CHALLENGER DE SZCZECIN, EN POLONIA

Tirante: un título que le valió una recompensa doble

En la final venció al español Pablo Lamas Ruiz en dos sets. Después de un año, el tenista de nuestra ciudad volverá a ocupar un lugar entre los primeros 100 jugadores del ranking

Tirante: un título que le valió una recompensa doble

Thiago Tirante levanta el trofeo después de ganar el challenger de Szczecin. El platense escalará 22 puestos en el ranking / ATP

15 de Septiembre de 2025 | 01:21
Edición impresa

Thiago Tirante (116) le puso el broche de oro a una semana que le quedará para el recuerdo. No solamente por lo que significó ser campeón, sino por lo que consiguió además del trofeo. El tenista platense se consagró sobre el polvo de ladrillo del Challenger 125 de Szczecin, Polonia, al vencer en la final a Pablo Llamas Ruiz (284) por 6-3 y 6-2, después de una hora y 22 minutos de juego.

Además de conseguir un nuevo título en Challenger Tour, el sexto de su carrera como tenista profesional y el segundo de la presenta temporada, el tenista oriundo de nuestra ciudad tendrá un notable ascenso el ranking ATP, ya que escalará nada menos que 22 lugares lo que le permitirá volver al Top 100, después de más de un año, ya que estaba no estaba desde del 23 de septiembre de 2024, cuando alcanzaba el puesto 97.

Por tal motivo, cuando en la jornada de hoy se actualice el ranking, Tirante aparecerá en la ubicación 94 a cuatro puestos de su mejor posición histórica, cuando el 15 de abril de 2024 aparecía 90 y en las próxima semanas buscará en las próximas semanas romper esa marca personal.

En su camino rumbo al título en el Challenger de Szczecin, Tirante, que fue el segundo preclasificado del certamen, derrotó al ruso Alekséi Vatutin (317) por 6-1 y 6-1, al eslovaco Jozef Kovalik (552) por 6-3, 4-6 y 7-5 al ucraniano Vitaliy Sachko (224) por 6-2 y 7-6 (3), al francés Geoffrey Blancaneaux (272) por 6-7 (3), 6-3 y 6-0 y al mencionado español Pablo Llamas Ruiz, con ranking protegido, que en semifinales superó al argentino Facundo Díaz Acosta en tres sets.

El encuentro contra Llamas Ruiz comenzó con Tirante salvando una bola de quiebre en el primer juego en un arranque fulgurante del tenista español. Esto provocó la reacción del argentino, que subió su nivel para comenzar a dominar los intercambios.

A pesar de esto, ninguno era capaz de conseguir una sola opción de quiebre durante los siguientes seis juegos. Sin embargo, Tirante se colocó 0-40 en el octavo juego y no desaprovechó la oportunidad de firmar un quiebre vital. Finalmente, el platense se puso por delante en el marcador: 6-3.

LE PUEDE INTERESAR

Moscardini, una victoria en TC Pista, que invita a soñar

LE PUEDE INTERESAR

Con el oficio, Canapino volvió a ganar en TC

El segundo parcial arrancó con ambos ganando su primer turno de servicio. En el tercer juego, el argentino volvió a ponerse de nuevo por delante como consecuencia de un break que le situaba 2-1. Llamas Ruiz estaba en una tesitura muy complicada y necesitaba sacar su mejor versión para dar vuelta al marcador.

Sin embargo, Tirante se encargó de sofocar rápidamente el intento de reacción del español. Sumado a esto, el platense rompió de nuevo el saque de su rival en el séptimo game para ponerse 5-2 y saque. En ese momento, el pibe de La Cumbre cerró la final con un 6-2.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Últimas noticias de Deportes

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo

“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”

“Ellos concretaron y nosotros no”
La Ciudad
Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona
Otra semana del conflicto universitario
Inédita experiencia de una secundaria platense
En Hernández, un basural se agiganta a cielo abierto
Policiales
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques
VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur
Un preparador físico murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
Espectáculos
La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora
Rojo, negro y algunos looks raros en la alfombra roja
Mesaza picante: Mirtha llevó a Francos y ardió Troya
Cadillacs y hermanos: la banda celebró sus 40 en La Plata haciendo gala de su conexión espiritual
VIDEO. Cómo sigue Thiago Medina tras el accidente
Política y Economía
Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga
El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich
El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios
El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua
El Congreso desafía el triple veto del Presidente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla