Un preparador físico murió tras un trágico accidente en la Ruta 215

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona
El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Sequías y calor, una vez más, están poniendo en riesgo a los bosques del Sur
Necesitan US$ 6.500 millones para evitar cortes de luz en el verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un accidente ocurrido en la madrugada del sábado en la Ruta 215, que conecta La Plata con Brandsen, terminó con la vida de un joven de 27 años y dejó a otros dos ocupantes de la camioneta heridos. Según informaron fuentes policiales, una Ford EcoSport, que circulaba en sentido La Plata–Brandsen, despistó por causas que aún se investigan y volcó al costado de la ruta.
La víctima fatal fue identificada como Joaquín Daguerre, oriundo de Brandsen y preparador físico del Club Estrella del Sur, institución de Alejandro Korn. Daguerre había formado parte del cuerpo técnico de la Primera División del club que logró el ascenso a la Primera C y actualmente dirigía las categorías 2015 y 2016, recientemente campeonas.
El joven fue declarado fallecido en el lugar, mientras que sus acompañantes fueron trasladados por personal del SAME y bomberos: uno de ellos permanece fuera de peligro en un hospital local y el otro, conductor del vehículo, fue derivado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas, donde continúa internado en estado delicado.
La justicia investiga el caso bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas, intentando determinar si intervino otro vehículo o si el siniestro fue producto de una maniobra desafortunada.
La noticia conmovió al Club Estrella del Sur y a la comunidad futbolera de la región. Desde la institución se difundió un sentido mensaje: “Siempre lo recordaremos por su pasión, compromiso y calidad humana. Estrella del Sur abraza a su familia y seres queridos en este difícil momento”. La Asociación del Fútbol Argentino también expresó sus condolencias: “Un profundo dolor por el fallecimiento de Joaquín Daguerre. Mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”.
LE PUEDE INTERESAR
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
LE PUEDE INTERESAR
“¡Bajate o te quemo!”: le apuntan y le sacan el auto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí