La Ciudad |Prácticas profesionalizantes

Inédita experiencia de una secundaria platense

Desde el aula a la práctica. Participaron en diversas áreas de una empresa de motos, con miras a su formación y futuro laboral

Inédita experiencia de una secundaria platense

alumnos de la ciudad en una sucursal de una empresa / whatsapp

15 de Septiembre de 2025 | 01:24
Edición impresa

Alumnos de la Escuela Secundaria N°56 de La Plata iniciaron pasantías en una de las sucursales de una empresa de motos donde demostraron su desempeño y recibieron un acompañamiento en su formación práctica.

La iniciativa es la primera de la que participaron los alumnos de 5° y 6° año de la institución que no posee formación técnica. Esta innovadora experiencia permitirá a los estudiantes aplicar en un entorno real los conocimientos adquiridos en el aula.

En esta primera etapa Nacho, Aixa, Bautista, Diego, Ignacio Katerina y Luna demostraron su compromiso y una rápida adaptación a las dinámicas de trabajo aportando una visión fresca y renovada a las tareas diarias.

“Estamos muy contentos con este proyecto que para nosotros implica incorporar a nuevas generaciones. Son nuestros primeros pasantes y cuentan con nuestro apoyo en cada proceso de capacitación”, destacó el gerente de la firma comercial, Luciano Castagnani.

Un factor clave en estas pasantías es el aporte del personal que se desempeña en la empresa ya que reciben a los estudiantes con dedicación, guiándolos en el desarrollo de sus habilidades prácticas.

El vínculo entre el ámbito educativo y el sector privado genera un ambiente de aprendizaje enriquecedor para ambas partes. Nacho, uno de los pasantes contó que está “muy agradecido con esta oportunidad. Yo quería aprender cosas nuevas que me sirvan en un futuro, es una gran oportunidad para mi currículum y para mi formación en general”.

Desde la dirección de la escuela se resaltó el excelente desempeño de los estudiantes y su entusiasmo por involucrarse en cada una de las áreas de la firma: ventas, atención al público y mecánica general.

El director de la institución educativa, Germán Rubio señaló que ”es gratificante que se vinculen en un ámbito laboral formal, interactúen con trabajos que pueden ser significativos en su futuro teniendo sus primeras experiencias. Para mí es un orgullo ver tan entusiasmados a chicos y chicas que conozco desde hace años a través de la escuela. Es importante que accedan a estas oportunidades que quizás de otra forma no tendrían”.

El directivo valoró especialmente el acompañamiento comprometido de los docentes de la institución, quienes realizan un seguimiento constante de los pasantes, brindándoles el apoyo pedagógico necesario y actuando como nexo fundamental entre la teoría y la práctica.

Las pasantías representan una oportunidad única para los alumnos platenses, permitiéndoles conocer de cerca el funcionamiento de una empresa local, comprender la importancia del trabajo en equipo y adquirir experiencia en un sector productivo relevante para la región.

 

