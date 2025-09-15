Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |JUGÓ MUY MAL Y PERDIÓ 3-1 ANTE UNIÓN EN EL BOSQUE

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

Gimnasia nunca encontró juego y la visita aprovechó cada uno de sus errores para dejarlo con las manos vacías. El equipo de Orfila sigue sin ser fuerte en su estadio

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

Cabezas gachas tras una floja actuación albiazul / Fotobaires

15 de Septiembre de 2025 | 01:44
Edición impresa

Este equipo tripero es muy simple de analizar. No tiene generación de fútbol, su doble cinco no se impone en la mitad de la cancha y si los externos pierden los duelos individuales, los delanteros quedan desconectados del resto del equipo. No hay plan B. Y si lo hay, es el ingreso de jugadores de buen pie pero sin dinámica para forzar un partido. Todo eso, junto, le pasó en los 90 minutos de la derrota 3 a 1 frente a Unión en el Juan Carmelo Zerillo.

Apenas pitó Sebastián Martínez, el hincha mens sana intuyó que no sería una tarde fácil. No iba un minuto cuando Gimnasia tuvo la primera señal de alerta cuando Unión se adelantaba en el marcador pero el asistente Lucas Pardo marcó un fuera de juego de Tarragona ratificado por el VAR. De todos modos, un aviso para la defensa tripera, con muchos problemas para salir del asedio en los primeros minutos de juego.

LEA TAMBIÉN

La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo

El Tripero respondió vía aérea, con un buen cabezazo de Silva que Renzo Giampaoli cabeceó alto ingresando por el segundo palo. Fue la primera verdadera acción de riesgo sobre los arcos, más allá de que la visita se mostró mejor en el manejo de la pelota en el comienzo del encuentro.

Los hinchas triperos se levantaron con una buena pared de Silva y Garayalde que terminó con un remate del lateral izquierdo que se fue muy desviado. Unión se mostró más asociado en el juego y el Lobo intentó ser más punzante, incluso apelando al pelotazo para saltar líneas. Cómo respuesta, a Mateo Del Blanco le quedó una pelota de sobrepique y su remate se fue alto, lejos del arco de Nelson Insfrán.

LEA TAMBIÉN

“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”

La visita aflojó en su presión. Sin embargo, Nelson Insfrán debió exigirse con una volada bárbara para sacar contra su caño derecho un remate de larga distancia de Mauro Pittón. Por eso, la gente expresó su ansiedad al cantar “movete Gimnasia movete...”. El final de la primera mitad fue aún más deslucido, con los dos equipos sin lucidez para generar situaciones de gol.

Para la segunda etapa ingreso Jan Hurtado en lugar de Briasco. Sin embargo, no tuvo tiempo de acomodarse a la variante, porque en una contra Unión lo encontró mal parado y Mateo Del Blanco definió desde lejos al ángulo superior izquierdo de Nelson Insfrán para marcar el 1 a 0 a favor del equipo santafesino.

LEA TAMBIÉN

“Ellos concretaron y nosotros no”

Cuando parecía que Gimnasia podía entrar en desesperación, el equipo combinó por la derecha y Marcelo Torres demostró su inteligencia: salió del área, se mostró para recibir y sacó un derechazo bárbaro para poner la historia 1 a 1. El Chelo fue uno de los pocos que salvó la ropa en un partido olvidable.

Sin embargo, la película no sería soñada para el Tripero, ya que a la salida de un tiro de esquina, Cristian Tarragona encontró la pelota dentro del área y la calzó de aire para poner el 2 a 1 para el Tatengue con el tercer golazo de la tarde. Y de un error insólito en la salida de Nelson Insfrán, Unión fue inteligente y entre Palacios y Pittón le sirvieron el tercer gol a Martínez para poner el 3 a 1 que sería definitivo.

LEA TAMBIÉN

Sin Garayalde y con varios tocados

Con el resultado adverso, Orfila decidió tres variantes con los ingresos de Alan Sosa, Bautista Merlini y Lucas Castro por Garayalde, Merlo y Panaro. Fueron cambios para reformatear a un equipo que quedó perdido en la cancha tras el tercer tanto visitante.

Tuvo el descuento Jan Hurtado con una pirueta, pero Tagliamonte tuvo una buena respuesta. Sin embargo, Unión siempre se mostró más sólido y fue inteligente para aprovechar los espacios que Gimnasia le dejaba por toda la cancha.

LEA TAMBIÉN

A pesar de la derrota sigue en zona de clasificación

Con los cambios -también entró Juan José Pérez- al Lobo le sobró manejo de pelota lejos del arco de Tagliamonte y le faltó cambio de ritmo y velocidad. Más allá de un remate desde lejos del colombiano Pérez, el equipo albiazul no encontró los caminos al arco rival y se mostró impotente y carente de ideas.

En el final del partido, el venezolano Hurtado -muy mejorado en relación a su última versión- tuvo un anticipo tras un córner y la pelota atravesó toda el área paralela a la línea. Ni esa se le dio a un Gimnasia muy tibio que perdió bien ante un rival que fue casi siempre superior.

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo

"No hubo muchas cosas positivas para resaltar"

"Ellos concretaron y nosotros no"

Sin Garayalde y con varios tocados
